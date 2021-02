Spider-Man 3: i protagonisti svelano il titolo, anzi… I titoli?...

C’è particolare curiosità intorno al titolo di Spider-Man 3. Al contrario di altri film del Marvel Cinematic Universe, anche in virtù del suo status di ‘comproprietà’ con Sony Pictures, ancora non si sa esattamente come si chiamerà la nuova avventura di Peter Parker. E così, il marketing del film ci sta giocando sopra, con il coinvolgimento degli stessi attori protagonisti. Nella notte infatti hanno organizzato un piccolo scherzo, che sembra confondere ancora di più le acque.

Spider-Man 3, quale sarà il titolo corretto?

Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya hanno infatti condiviso le prime immagini ufficiali del nuovo film. In ciascuna di esse compare il trio di attori, nei panni dei rispettivi personaggi ovvero Peter Parker, Ned e MJ. Insieme a ognuna delle foto poi hanno aggiunto una seconda, con il titolo ufficiale di Spider-Man 3, come promesso anche nelle didascalie dei post. Peccato che però ogni attore ne abbia condiviso uno diverso. Tutti ovviamente contenenti la parola “Home”, ricorrente nel franchise dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Nel post di Tom Holland infatti, si trova il titolo Phone Home, che sembra essere un richiamo a E.T. di Steven Spielberg. Jacob Batalon invece annuncia Home-Wrecker, cioè “sfasciafamiglie”, mentre Zendaya dal canto suo lancia Home Slice. Insomma, tre titoli diversi per lo stesso film, e nei commenti di ciascun post, gli stessi attori poi portano avanti il gioco, dichiarando di aver ricevuto informazioni sbagliate.

Qual è quindi il titolo vero di Spider-Man 3? Probabilmente nessuno dei tre (nonostante gli immediati fanposter di BossLogic che vedete in questo pezzo). Ognuno infatti sembra una scelta piuttosto bizzarra per la pellicola (lo Spidey di Tom Holland sembra tutto tranne che uno sfasciafamiglie) ed è probabile che si trattasse solamente di un gioco con i fan. Tuttavia, qualcuno ha ipotizzato che la presenza di diversi titoli possa andare a ricollegarsi con il tema del Multiverso, che pare essere un tema di rilievo del film.

La verità la scopriremo solamente con l’annuncio del titolo ufficiale di Spider-Man 3. Una rivelazione che, con tutta probabilità, avverrà nelle prossime ore con questo ‘scherzetto’ chiamato a preparare il terreno alla notizia.