Spider-Man 3: svelato il titolo ufficiale

Il titolo ufficiale di Spider-Man 3 di Sony e Marvel è stato ufficialmente svelato. Il film si chiama Spider-Man: No Way Home. Il titolo è stato rivelato dopo che una serie di titoli falsi sono stati rilasciati dai membri del cast sui social media, generando grande confusione sul web. Il film è in produzione ad Atlanta dalla fine del 2020.

Tom Holland parla del prossimo capitolo

La rivelazione è arrivata durante la promozione del prossimo film di Tom Holland, Cherry. “Il film è incredibilmente ambizioso e sono lieto di poter dire che stiamo riuscendo a realizzarlo”, ha detto Holland a Yahoo in una recente intervista. “Sta andando davvero bene. Abbiamo guardato una scena di combattimento che avevamo girato poche settimane fa, e non ho mai visto qualcosa di simile nel MCU. Sono davvero entusiasta che il pubblico lo veda.”

Il film dovrebbe immergersi in una storia multiverso, poiché presenterà Doctor Strange di Benedict Cumberbatch ed è legato all’imminente conclusione della serie WandaVision. Inoltre, sono circolate voci che indicano che attori dei precedenti franchise di Spider-Man si uniranno al film, anche se Marvel e Sony devono ancora confermare.

“Il più grande indizio è il titolo del secondo film di Doctor Strange. Questo è il più grande indizio di dove ci sta portando il Multiverso della follia e di come lo stiamo esplorando”, ha detto a ComicBook.com Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, a gennaio. “È surreale per me che stiamo parlando di Spider-Man 3. Ho lavorato a un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa diretto da Mr. Sam Raimi. Quindi questa chiaramente, l’abbreviazione per il titolo Spider-Man 3 ora va bene. Lo chiamiamo Ritorno a casa 3.” L’uscita di Spider-Man No Way Home è fissata, al momento, per il mese di dicembre 2021.