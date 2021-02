Spider-Man 3: Tom Holland nega il ritorno di Maguire e Garfield

Tom Holland continua a negare le voci del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3. Il film, che è un’avventura congiunta tra Sony Pictures e Marvel Studios, è stato oggetto di rumor, rapporti e speculazioni per mesi. Di sicuro, il mondo del cinema Marvel è pronto ad aprire un multiverso. Con Jamie Foxx e Alfred Molina da considerare ormai nel cast, le voci su Maguire e Garfield rimangono ancora vaghe.

Le parole di Tom Holland

Tom Holland sta attualmente promuovendo Cherry, un film che è drasticamente diverso dal suo lavoro Marvel, ma lo riunisce comunque con i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame Anthony Russo e Joe Russo. Nel promuovere l’imminente uscita della pellicola, l’attore ha ricevuto domande sul prossimo trio di Spidey. Gli è stato infatti chiesto apertamente se reciterà insieme ad altri interpreti dell’Uomo Ragno. “No, no, non appariranno in questo film”, ha risposto Tom Holland a Esquire. “A meno che non mi abbiano nascosto l’informazione più enorme, che penso sia un segreto troppo grande per me da nascondere. Ma per ora no. Sarà una continuazione dei film di Spider-Man che abbiamo realizzato”.

Se la reazione dei fan della Marvel sarà quella di affermare che Tom Holland per Spider-Man 3 sta mentendo (non sarebbe la prima volta che un attore lo ha fatto come mezzo per preservare un segreto o uno spoiler), lo stesso attore ha ammesso che effettivamente i titoli Marvel fanno uno sforzo enorme per mantenere la segretezza delle informazioni. Si tratta di una tattica per impedire di dare troppe anticipazioni alla stampa o ai fan, come capitato quando Mark Ruffalo, prima di Avengers: Infinity War, ha affermato che metà dei personaggi sarebbe morto circa un anno prima dell’uscita del film.