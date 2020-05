Nella lunga storia dei Funko Pop sono stati tantissimi i soggetti trasformati in figure. Si va dai classici eroi dei fumetti a personaggi più curiosi, come La signora in giallo o il regista tedesco Werner Herzog (grazie a The Mandalorian). E ora, nel mondo dei Funko Pop arriva anche uno dei meme più famosi dedicati a Spider-Man. Si tratta di quello in cui l’eroe si trova faccia a faccia con il proprio sosia e lo indica,

Arriva un Funko Pop ispirato a un meme di Spider-Man

L’immagine, diventata famosissima e utilizzata molto sul web, è presa da un episodio della serie animata degli anni ’60 dedicata all’eroe. Si tratta di uno dei tanti esempi in cui frame curiosi di quello show hanno ottenuto un particolare successo sul web. In questo caso, Peter Parker si ritrova curiosamente davanti a un’altra figura che indossa il costume da eroe ed entrambi indicano l’altro, perplessi.

E così, Funko ha catturato lo spirito di questa scena e l’ha ricostruita in un suo prodotto. All’interno della confezione si troveranno quindi due versioni dell’eroe, con un design ispirato a quello del cartone animato degli anni ’60. Sono entrambe piuttosto simili ovviamente, fatta eccezione per alcune piccole differenze nella posa.

Un’idea carina che arricchirà sicuramente la collezione di tanti appassionati di Spider-Man, di Funko Pop o di meme. Questo nuovo prodotto sarà disponibile solo a partire dal prossimo giugno, ma soprattutto sarà un’esclusiva di Entertainment Earth. Se volete, potete già ordinarlo e farlo arrivare direttamente a casa vostra quando sarà il momento.