La nuova serie a fumetti di Spider-Man arriva a gennaio...

Non-Stop Spider-Man, la nuova serie a fumetti di Spider-Man scritta da Joe Kelly e disegnata da Chris Bachalo, avrebbe dovuto fare il suo debutto a giugno del 2020. La pandemia ha però colpito anche l’industria del fumetto, causando molti ritardi. Tra questi anche quello della nuova serie dedicata all’Uomo Ragno. Tuttavia Marvel Comics ha finalmente annunciato la nuova data d’uscita. Il primo numero del fumetto sarà distribuito negli Stati Uniti a gennaio 2021.

Joe Kelly entusiasta per “Non-Stop Spider-Man”

“Non-Stop Spider-Man è, per me, il meglio di ciò che i fumetti Marvel possono essere. Azione implacabile, narrazione epica, arte che scioglie la mente e temi rilevanti, il tutto fondato sul cuore e l’anima di uno dei miei personaggi preferiti, Spider-Man.”, ha dichiarato Kelly a febbraio, quando il nuovo lavoro è stato originariamente annunciato. “Chris e io vogliamo aumentare la vostra adrenalina e mandare in frantumi i vostri cuori, ridacchiando tutto il tempo.” ha poi aggiunto, sottolineando il grande entusiasmo che accompagna questo progetto.

Joe Kelly e Chris Bachalo hanno una lunga storia insieme, in parte con Spider-Man. Hanno lavorato insieme per la prima volta nel 1998 per Uncanny X-Men, poi il duo è tornato a collaborare nella serie Steampunk per DC / Wildstorm di proprietà del creatore. Dopo aver fatto ciascuno dei giri individuali con Spider-Man, si sono poi riuniti di nuovo nel 2008. Nel 2009 ancora durante l’era del ‘Brand New Day’ di Amazing Spider-Man.

Bachalo definisce Spider-Man il suo personaggio preferito da disegnare in assoluto e Joe Kelly il suo scrittore preferito con cui lavorare, è dunque piuttosto chiaro quanto il duo possa effettivamente portare risultati di grande qualità.