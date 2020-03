Spider-Man svolazza tra i canali Sky Cinema

È un momento d’oro per l’Uomo Ragno. L’amatissimo eroe della Casa delle Idee ha rischiato lo scorso anno di uscire dal Marvel Cinematic Universe, ma la crisi è rapidamente rientrata e ora sarà presto protagonista di nuove avventure anche nell’universo di Venom (o così pare). Insomma, Spider-Man è in uno stato di grazia eccezionale e per festeggiarlo, Sky Cinema ha lanciato un nuovo canale a lui dedicato.

Sky Cinema Spider-Man, sulla piattaforma dal 14 al 26 marzo

Da sabato infatti il canale numero 303 della piattaforma è diventato interamente dedicato all’eroe più amato della Marvel. Un modo per celebrare la figura di questo personaggio iconico, in tutte le sue incarnazioni. Evento principale della programmazione è la prima TV di Spider-Man: Far From Home che avverrà lunedì 16 marzo a partire dalle 21.15 su Sky Cinema Uno. Circa mezz’ora dopo la seconda avventura in solitaria del Peter Parker del MCU inizierà anche sul nuovo canale a tema.

Ovviamente però non ci sarà solo quello. Fino al 26 marzo si alterneranno le tantissime pellicole che hanno visto il Tessiragnatele scontrarsi con i propri avversari sul grande schermo. Sarà un modo per riscoprire la leggendaria trilogia di Sam Raimi (che presto potrebbe tornare ad avere che fare con il mondo Marvel) dove era Tobey Maguire a dare vita all’eroe. Oppure un modo per dare una seconda opportunità ai due The Amazing Spider-Man, con protagonista Andrew Garfield.

Non mancherà poi Spider-Man: Homecoming dove Tom Holland si è trovato al centro dell’azione per la prima volta. E ancora, ci sarà spazio per l’apprezzatissimo Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar al miglior film d’animazione.

Insomma, le proposte sono tantissime e saranno tutte disponibile anche on demand sulla piattaforma e sul servizio di streaming NOW TV.

Siete pronti a unirvi all’iconico eroe nelle sue avventure? Avete già sintonizzato la TV su Sky Cinema Spider-Man?