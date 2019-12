Spider-Woman: presentato il nuovo costume!

Jessica Drew tornerà protagonista da marzo 2020 con una nuova storia. La Marvel ha anticipato che tornerà con un’avventura collegata al suo passato. Il fumetto sarà scritto da Karla Pacheco e illustrato da Pere Pérez, gli stessi che hanno anticipato che la protagonista avrà costume nuovo. Marvel ha così svelato il nuovo costume di Spider-Woman, disegnato da Dave Johnson. La casa editrice ha inoltre rilasciato una versione nuova della copertina disegnata da Junggeun Yoon. Il numero uno della nuova serie sarà quindi disponibile in due versioni: quella con il costume classico e quella con il costume nuovo.

Il costume coprirà tutto il corpo mentre la base principale è rimasta la stessa. Cambia invece la combinazione di colori con un nero che la farà da padrone coprendo la maggior parte del costume, inclusa la maschera di Jessica. La parte rossa del costume avrà invece delle ragnatele, molto simili a quelle presenti sul costume di Peter Parker. Spider-Woman #1 sarà disponibile negli States a partire da marzo 2020. La Casa delle Idee ha presento la nuova serie dedicata alla Donna Ragno.

Questa la presentazione: “Che sia a caccia di Skrull o impegnata ad abbattere uomini dell’Hydra, le avventure di Spider-Woman l’hanno resa uno dei personaggi preferiti dei lettori da decenni. Nel marzo del 2020 si farà carico di una serie tutta nuova”. La pesonalità non cambia: “L’enigmatica Avenger ha sempre avuto una personalità tanto misteriosa quanto audace, e le sue nuove vicende la trovano in un momento in cui non si sente a proprio agio con se stessa”. Una nuova avventura attenda la nostra eroina: “In cerca di nuove emozioni, Jessica accetta un incarico che la mette in rotta di collisione con un nemico mai incontrato prima. Scoprirà presto di essersi cacciata in un grosso intrigo, accerchiata da forze occulte che promettono di distruggerla”.