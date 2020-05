Ecco l’elenco dei finalisti dello Spiel des Jahres 2020. Questo premio è considerato il più importante del settore e viene consegnato al miglior gioco da tavolo pubblicato in Germania nell’ultimo anno. Inoltre questo premio ha una valenza tale che supera i confini tedeschi ed influenza tutto il mondo. Infatti stiamo parlando di uno dei più longevi premi del mondo dei giochi da tavolo, e riguarda un mercato che macina numeri di gran lunga più alti di quello italiano. Vincere lo SdJ comporta un’attenzione mondiale all’azienda produttrice del gioco. Il primo impatto è un balzo in avanti delle proprie vendite, inoltre si iniziano a ricevere offerte di traduzione in quasi tutti gli Stati europei. Ecco perché quando vengono rivelati i finalisti dello Spiel des Jahres tutto il mondo ludico scatta sull’attenti.

Spiel des Jahres: tre finalisti per tre categorie

Nei suoi quarant’anni di esistenza lo Spiel des Jahres si è nel tempo modificato, cercando di dare attenzione a diverse categorie di prodotto e di offrire suggerimenti a diverse fasce di giocatori.

Il principale e primo a nascere è il premio Spiel des Jahres, che premia il miglior gioco per famiglie, ma dotato di caratteristiche tali da essere valido anche per i giocatori più esperti. Alcuni giochi che hanno vinto questo premio sono diventati dei veri e propri classici nel mondo del GdT: I Coloni di Catan, Carcassonne, Niagara, Dominion,…Ecco i finalisti dello Spiel des Jahres 2020:

– Nova Luna, di Uwe Rosenberg e Corné van Moorsel (edito da Edition Spielwiese)

– My City, di Reiner Knizia (edito da KOSMOS)

– Pictures, di Christian Stöhr e Daniela Stöhr (edito dalla casa editrice PD-Verlag)

Successivamente, dal 2011, allo SdJ si è affiancato il Kennerspiel des Jahres, il premio destinato ai giochi per un pubblico più esperto: primo vincitore è stato 7 Wonders.I finalista di questa categoria per quest’anno sono:

– The Crew, di Thomas Sing (edito da KOSMOS)

– Cartographer, di Jordy Adan (edito dalla Casa editrice Thunderworks Games)

– The King’s Dilemma, di Lorenzo Silva e Hjalmar Hach (edito da Horrible Guild)

L’ultima categoria è il Kinderspiel des Jahres, dedicato ai giochi rivolti ai bambini. Ecco i finalisti di questa categoria:

– Speedy Roll, di Urtis Šulinskas (edito da Lifestyle Boardgames Ltd)

– Robbie Robot, di Reinhard Staupe (edito da Nürnberger-Spielkarten-Verlag)

– Foto Fish, di Michael Kallauch (edito dalla Casa editrice LOGIS)

Conosceremo i nomi dei vincitori 2020 in due momenti diversi. Il Kinderspiel des Jahres sarà il primo ad essere annunciato, il 15 giugno. Dopo un mese, il 20 luglio, invece conosceremo i vicitori del Kennerspiel des Jahres e dello Spiel des Jahres.