Spike Lee è aperto all’idea di dirigere un film Marvel...

Spike Lee ha ammesso di essere disposto a dirigere un film Marvel qualora si presentasse l’occasione giusta. Il regista ha incontrato Entertainment Weekly per parlare di Da 5 Bloods e della sua carriera. Quando è emersa la questione di un film di supereroi, Lee è stato molto franco riguardo alla sua preferenza per il lato Avengers, confessando di essere di essere un fan di Spider-Man. “Non ho niente contro la Marvel. Sono cresciuto leggendo i fumetti di Spider-Man. Per me, la DC Comics è stata sempre banale”, ha detto ridendo il regista. Per poi aggiungere: “Sto solo dicendo. Ero tutto sulla Marvel. Se si presenta l’opportunità giusta, non sto facendo una campagna per ottenerla, ma la prenderò in considerazione”.

Spike Lee ricorda Chadwick Boseman

Spike Lee ha lavorato con il compianto Chadwick Boseman proprio per Da 5 Bloods. Il regista spiega cosa ha voluto dire lavorare con lui: “Chadwick significava molto per tante persone. Pensate ai ruoli che ha interpretato: Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall e poi Black Panther”. Per poi aggiungere: “Sapevo che sarebbe stato fantastico in Da 5 Bloods perché Stormin’ Norman è un personaggio eroico. Chadwick ha quel tipo di presenza”. Infine: “Quando il nostro fratello è passato dal mondo fisico a quello spirituale, mia moglie ed io abbiamo riguardato Da 5 Bloods. Era un film diverso.”

Da 5 Bloods – Come fratelli (Da 5 Bloods) è un film del 2020 diretto da Spike Lee. Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis e Isiah Whitlock Jr. interpretano quattro veterani della guerra del Vietnam che vi ritornano dopo più di quarant’anni, alla ricerca di un tesoro nascosto durante il conflitto e della salma del loro caposquadra (Chadwick Boseman). Sull’aggregatore Rotten Tomatoes il film riceve il 92% delle recensioni professionali positive su 285 critiche, mentre su Metacritic ottiene un punteggio di 82 su 100 basato su 49 critiche.