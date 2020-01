Spike Lee sarà Presidente di Giuria a Cannes

Il regista americano Spike Lee è stato scelto come presidente della giuria del Festival del cinema di Cannes, manifestazione in programma dal 12 al 23 maggio 2020. Si tratta del primo uomo di colore ad occupare questo ruolo che lo scorso anno fu del messicano Alejandro Iñarritu. Il regista ha commentato con le seguenti parole l’evento: “Quando sono stato chiamato, non potevo crederci, ero felice, sorpreso e orgoglioso allo stesso tempo”. Per poi aggiungere che: “Sono onorato di essere la prima persona nella diaspora africana”.

Spike Lee presidente di giuria a Cannes: le parole di Thierry Frémaux

Il presidente Pierre Lescure e il direttore del festival Thierry Frémaux hanno dichiarato che “la prospettiva di Spike Lee è più preziosa che mai”. Grande soddisfazione per la scelta fatta: “Cannes è la patria naturale e una cassa di risonanza globale per coloro che risvegliano le menti e mettono in discussione le nostre idee e posizioni”. Le sorprese non mancheranno: “La personalità di Lee sicuramente scuoterà le cose. Che tipo di presidente di giuria sarà? lo scoprirete a Cannes!”

Il Festival di Cannes è un festival cinematografico che si svolge annualmente, a maggio, per la durata di due settimane, al Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes. Poiché riesce a garantire una grande copertura da parte dei media, al Festival partecipano molte star del cinema che si mostrano alla passerella dell’ingresso nella sala delle proiezioni. Molti produttori scelgono questa occasione per lanciare le loro ultime realizzazioni e per vendere i diritti a distributori che vengono da tutto il mondo. Nel 2017, il Festival di Cannes ha celebrato il suo 70º anniversario e si è tenuto dal 17 al 28 maggio. La selezione ufficiale è composta da due sezioni principali, il Concorso e Un Certain Regard.