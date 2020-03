Spin Master lancia una nuova linea di prodotti su Batman...

Spin Master ha annunciato un nuovo accordo con Warner Bros. Consumer Products dedicata ai personaggi DC Comics, in particolare Batman. In concomitanza con questa novità, arriva quindi una linea di giocattoli tutta nuova, già disponibili in questi giorni. Protagonista assoluto è proprio l’Uomo Pipistrello, con action figure e altri prodotti dedicati a lui, ai suoi accessori e ai suoi compagni di avventure.

Batman protagonista di una nuova serie di giocattoli Spin Master

All’interno della gamma realizzata dall’azienda infatti non ci sarà solo Bruce Wayne, ma anche i vari membri della Bat-Famiglia e ovviamente i suoi iconici avversari, a partire da Joker e Harley Quinn (peraltro recentemente tornata alla ribalta grazie alle apparizioni cinematografiche). Bambini e adulti avranno quindi l’occasione di rituffarsi nel mondo di uno dei supereroi più amati di tutti i tempi.

Nello specifico nella gamma si troveranno figure da 30 cm che ritraggono non solo il Cavaliere Oscuro e i due avversari sopracitati, ma anche il fedele Robin e alcuni compagni di team come Flash, Superman, Wonder Woman e Shazam. Tutti questi saranno compatibili con la Batmobile, una versione di grandi dimensioni e molto curata dell’iconico veicolo del Crociato Incappucciato.

Non mancano poi action figure più piccole, da circa 10 cm. Qui troviamo due versioni differenti di Batman e Robin, accompagnate da Nightwing e due avversari d’eccezione come Joker e Man-Bat. Nei pack sono nascoste armi e accessori segreti e una carta missione per rendere il gioco più avvincente. Chiudono l’elenco le versioni mini di 25 personaggi del mondo Batman e DC Comics, tutte da collezionare.

Per maggiori informazioni sulla linea Spin Master dedicata a Batman, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda.