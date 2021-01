Il prossimo spin-off Sony di Spider-Man sarà su Dusk?

Un nuovo rapporto afferma che Sony è in procinto di dare vita a Dusk, l’oscuro personaggio di Spider-Man. Secondo The Illuminerdi, Sony sta ancora una volta ampliando il proprio elenco di film paralleli a Spider-Man nel tentativo di costruire il proprio universo cinematografico. L’ultimo personaggio con un film in sviluppo sarebbe dunque Dusk, un protagonista un po’ oscuro degli anni ’90. Nei fumetti, Dusk è un personaggio del mondo di Spider-Man e rappresenta un titolo tramandato da guerriero a guerriero all’interno di un gruppo di ribelli che combattono il malvagio Blastaar nella Zona Negativa. L’ultima persona ad avere avuto il titolo è stata uccisa, quindi i ribelli hanno spinto perché Peter diventasse Dusk e indossasse un costume speciale. Tornato a New York City, Peter Parker avrebbe successivamente indossato l’abito completamente nero durante la trama di Identity Crisis.

Il film su Dusk incentrato su Cassie St. Commons?

È probabile che Dusk sarà incentrato su Cassie St. Commons, una studentessa universitaria che, attraverso una serie di eventi, viene in possesso del suo costume. La ragazza diventa un supereroe dopo essere morta e rinata con nuovi poteri. Dopo il successo dei due film dell’MCU Spider-Man con Tom Holland e Spider-Man: Into the Spider-Verse, Sony Pictures sta andando all-in sulle proprietà Marvel Comics di cui possiede i diritti del film. Nonostante un recente ritardo nel rilascio, Morbius, interpretato da Jared Leto, dovrebbe uscire quest’anno, così come Venom: Let There Be Carnage. Il primo film sembra collegarsi all’MCU, con Vulture di Michael Keaton che appare nel trailer.

È stato anche recentemente annunciato che Olivia Wilde dirigerà un film della Sony Marvel, e tutte le indiscrezioni portano a Spider-Woman. Sony ha anche tentato di realizzare un film di Kraven the Hunter per un po’ di tempo, insieme a un film incentrato su Black Cat.