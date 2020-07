Lo spin-off su Stanley raggiunge l’obiettivo su Kickstarter

Si tratta di Lo zio Stan, allusione al personaggio di Stanley Hudson in The Office interpretato da Baker

Lo zio Stan, spin-off non ufficiale di The Office con protagonista l’attore veterano Leslie David Baker, continua ufficialmente i suoi lavori visto che il progetto ha superato il suo obiettivo di finanziamento su Kickstarter. Il progetto, che segue “Zio Stan” – un’allusione al personaggio di Baker di Stanley Hudson di The Office – è stato uno dei più attivi di Kickstarter da quando è stato annunciato. Dopo un avvio lento, il progetto ha raccolto molti finanziamenti. Probabilmente la cosa è stata resa possibile anche perché Baker stesso si era impegnato a contribuire con i soldi guadagnati su Cameo al Kickstarter per finanziare lo spin-off su Stanley. Non si conosce molto della serie ma sembra che ora che l’obiettivo di finanziamento è stato superato. I fan potrebbero iniziare a conoscere presto altri dettagli specifici su Zio Stan.

La sinossi dello show

Quando i fan hanno chiesto informazioni su potenziali dettagli di casting e produzione durante un recente AMA di Reddit, Baker ha detto loro che quei dettagli sarebbero rimasti nascosti fino a quando lo show non sarebbe stato ufficiale. Questa la sinossi contenuta nell’annuncio: “Dopo anni passati a godersi una tranquilla pensione, zio Stan riceve una chiamata d’aiuto dal suo nipote preferito, Lucky, vedovo e con due figli da crescere e un’officina da mandare avanti in Los Angeles”. Il personaggio di Stanley Hudson è uno dei venditori dell’azienda fittizia di The Office. Parliamo della Dunder Mifflin Paper Company, ed è presente in tutte le nove stagioni della serie. Lo show termina con lui che va in pensione.

“Il motivo per cui mi è venuta l’idea che dovremmo fare lo zio Stan, è che andando ai diversi contro comici e apparizioni di persona, la gente continuava a chiedere del personaggio Stanley”, ha recentemente dichiarato Baker a ComicBook.com. “Bene, cosa pensi che stia facendo adesso? Dov’è? Vive ancora in Florida? Che tipo di vita sta vivendo? Che tipo di pensione ha per lui? E questo mi ha fatto dire:” Hmm, la gente vuole sapere di questo personaggio e la sua vita per sempre”.