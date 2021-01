Spiral: una nuova immagine dallo spin-off di Saw

Tra i tanti film che sono stati rinviati al 2021 a causa della pandemia di coronavirus c’è il nuovo capitolo del franchise di Saw, Spiral: From the Book of Saw. La nuova interpretazione di Saw di Chris Rock è stata in cima a molte liste attese per un bel po’ dei fan dell’horror, e quest’anno il film arriverà finalmente nei cinema. Prima della premiere, Spiral: From the Book of Saw ha rilasciato una nuova immagine con il personaggio principale di Rock. La nuova foto è stata svelata da Empire come parte dell’anteprima del film del 2021 della rivista e mostra Rock che indaga sul marchio lasciato da un assassino su un muro.

Il regista è Darren Lynn Bousman

“Chris è arrivato con un concetto di thriller”, ha detto il regista di Spiral a Empire. “Ha lanciato questa idea molto elaborata e densa. Volevamo che fosse molto più simile a Seven. Ma ha così tanti legami con il mito di Saw”. Questa sarà la quarta volta che Bousman dirige un film di Saw, ma Spiral sarà un tipo di film molto diverso rispetto alle puntate precedenti. “Ero una persona più giovane”, ha detto il regista dei suoi precedenti lavori di Saw. “Il sangue e la violenza erano il trucco, credo. Ora non sono più un espediente, serve solo alla storia. Si tratta molto di più di carattere, tensione e paura”. “Il personaggio di Chris Rock ha a che fare con un bagaglio di cui io e molti altri ci troveremo a dover fare i conti“, ha detto Bousman nel podcast No Prize From God lo scorso anno.

La sinossi di Spiral recita: “Una mente sadica scatena una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il nuovo terrificante capitolo del libro di SAW”. I protagonisti: “Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfacciato detective Ezekiel” Zeke “Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di un’indagine macabra su omicidi che ricordano stranamente il passato raccapricciante della città”. Ma: “Involontariamente intrappolato in un mistero sempre più profondo, Zeke si trova al centro del gioco morboso dell’assassino”. Spiral: From the Book of Saw uscirà nei cinema il 21 maggio.