Spiral, online il teaser trailer dello spin-off di Saw!

Dopo essere trapelato online in versione bootleg, arriva ufficialmente il teaser trailer di Spiral, atteso spin-off della saga di Saw. Il progetto arriva in una nuova ondata di revival per le serie horror, sempre più pronte a rinnovarsi, grazie alla spinta di autori nuovi per il genere. In questo caso a prendersi il compito di rilanciare la saga di Saw è Chris Rock, sceneggiatore, protagonista e produttore del nuovo capitolo.

Spiral – L’eredità di Saw: online il trailer dello spin-off

Ancora non sono chiari i dettagli in merito a questo progetto, sebbene questo video aiuti a farsi un’idea più precisa. Come era facile immaginare il serial killer è tornato, ma questa volta sembra prendere di mira la polizia. Cosa può significare questo? Si tratta di un sostanziale cambio di modus operandi o semplicemente L’enigmista punterà solo sugli agenti corrotti da punire seguendo il suo classico stile?

Tra le domande a cui dovrà rispondere questo nuovo film c’è anche la questione dell’identità dell’assassino. Sembra infatti che, tra torture, enigmi e simboli i riferimenti al suo passato siano diversi, ma si tratterà della stessa persona? Oppure è un altro dei tanti che nel corso della saga hanno cercato di raccoglierne l’eredità?

E ancora, dove si posiziona questa pellicola nella serie? Spesso infatti operazioni di questo tipo cercano di ravvivare l’interesse del pubblico ripartendo da un punto diverso delle saghe, creando una timeline nuova. Oppure, in altri casi, si tratta di un riavvio completo, che ignora tutti i capitoli precedenti. Quale sarà il caso con questo film? Lo scopriremo presto.

Spiral – L’eredità di Saw infatti debutterà il prossimo 14 maggio nei cinema italiani, con Darren Lynn Bousman a occuparsi della regia. Nel cast, oltre al sopracitato Chris Rock ci saranno anche Samuel L. Jackson, Zoie Palmer e Max Minghella.

Cosa ne pensate del trailer di questo spin-off di Saw? Cosa vi aspettate da Spiral?