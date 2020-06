Splash Mountain è una delle attrazioni più amate dei parchi Disney. Gli ospiti si trovano trasportati in un’appassionante avventura sul fiume, tra animatronics, percorsi acquatici e una discesa mozzafiato. Nonostante sia una delle attrazioni più amate della struttura, ha un problema che in questi giorni sta facendo discutere: è ispirata al controverso film I racconti dello zio Tom.

Splash Mountain dovrebbe cambiare tema? Per alcuni fan sì

Nel corso del viaggio sul fiume infatti, gli ospiti del parco possono seguire alcune avventure di Fratel Coniglietto, tratte in parte proprio dalla pellicola in questione. Questa è una delle più contestate e controverse della storia dello studio. Il film infatti ha spesso ricevuto critiche a causa della sua rappresentazione del Sud, similmente a quanto accaduto a Via col vento. Per questo motivo Disney nel corso degli anni ha sempre più ridotto la diffusione di questo titolo, evitando di pubblicarlo anche sul proprio servizio di streaming.

Nonostante questo, non ci sono state modifiche negli anni alla tematizzazione di Splash Mountain, che tuttora presenta richiami diretti alla controversa pellicola. Con la nascita del dibattito intorno a Via col vento, alcuni appassionati hanno quindi riacceso la polemica in merito a questo aspetto. E qualcuno ha anche delle proposte interessanti per correggere il tiro.

Frederick Chambers ha infatti proposto sul suo profilo Twitter una nuova tematizzazione, basata questa volta su La principessa e il ranocchio. Nel post che trovate qui sotto, ci sono le sue ipotesi su come potrebbe svilupparsi il tutto.

Princess and the Frog Splash Mountain retheme for Disneyland thread. Just put on the soundtrack and a splash ridethrough while reading this. pic.twitter.com/8z5wOalyB7 — Frederick Chambers (@FreddyFromBatuu) June 9, 2020

Non tutti gli appassionati di parchi Disney sono però d’accordo su questa idea. C’è ad esempio chi preferirebbe che La principessa e il ranocchio avesse un’attrazione a parte, mentre altri suggeriscono che il tema attuale non sia necessariamente problematico.

To be fair the ride Slash Mountain focuses on the parables of Br’er Rabbit, which is based in Afro-American/enslaved fables derived from African Rabbit trickster stories in the Akan Tradition. I don’t think that’s inherently problematic — mattyo 🌹 (@Dublinerscraic) June 10, 2020

Voi cosa ne pensate? Conoscete la storia de I racconti dello zio Tom? Siete convinti che Splash Mountain abbia bisogno di una nuova tematizzazione?