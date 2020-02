Spongebob ironizza sul redesign di Sonic in un tweet

Tra pochi giorni il pubblico scoprirà se il film di Sonic the Hedgehog è valso la lunga attesa. Intanto l’account ufficiale di Spongebob ha ironizzato sul redesign di Sonic con un tweet.

SpongeBob ironizza sul “nuovo” Sonic

L’account ufficiale di SpongeBob ha ironizzato sul nuovo aspetto di Sonic. In un paio di immagini, si vede l’aspetto classico di SpongeBob accanto a una rappresentazione “particolare” dell’iconico personaggio di Nickelodeon. Con occhi spaventosamente umani e una bizzarra fila di denti, il design è un’inquietante fusione del primo trailer di Sonic e SpongeBob. D’altronde, i denti di Sonic sono stati una delle cose che i fan hanno criticato di più di quel primo trailer, e l’immagine di SpongeBob cattura perfettamente l’inquietudine dei fan.

Il film di Sonic è stato originariamente programmato per essere rilasciato a novembre, ma Paramount ha ritardato il film dopo che i fan si sono rifiutati del design del personaggio usato nel primo trailer. Pochi mesi dopo, Sonic è tornato in un nuovissimo trailer, con uno sguardo molto più fedele a quello creato da Yuji Naka e Naoto Oshima. Anche il primo passaparola sembra essere abbastanza positivo riguardo al film, dando ai fan un senso di sollievo. Nonostante il cambiamento in meglio, le persone continuano a fare riferimento al progetto precedente del film.

Sonic – Il film (Sonic the Hedgehog) è un film a tecnica mista del 2020 diretto da Jeff Fowler, basato sul popolare franchise videoludico omonimo della SEGA. Il film, interpretato da Ben Schwartz (come voce del protagonista), Jim Carrey (come interprete dell’antagonista), James Marsden (come interprete del nuovo protagonista umano) e Tika Sumpter. Segue le vicende del porcospino blu superveloce Sonic. Quest’ultimo, assistito dall’audace sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al corrotto governo e salvare il mondo dal malvagio Dr. Eggman. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 13 febbraio 2020, e in quelle statunitense e di tutto il mondo il 14 febbraio.