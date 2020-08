SpongeBob: Patrick avrà finalmente il suo spettacolo

SpongeBob SquarePants è stato trasmesso da Nickelodeon dal 1999, che l’ha resa una delle serie animate più longeve nella storia della TV. Finalmente, dopo più di 20 anni, il miglior amico di SpongeBob, Patrick, avrà uno spettacolo tutto suo. Deadline ha dato la notizia, inclusa una sorprendente descrizione dello spettacolo. Questo, a quanto pare, non sarà un altro cartone animato nello stile di SpongeBob SquarePants, ma più una commedia spettacolo nello stile di Space Ghost Coast to Coast. Il Patrick Star Show è sulla scia di The Larry Sanders Show e Comedy Bang Bang!, con Patrick (Bill Fagerbakke) che ospita il suo talk show a tarda notte.

La serie sarà composta da tredici puntate

The Patrick Star Show sarà composto da tredici puntate e sarà dedicato al migliore amico di SpongeBob, Patrick, che verrà mostrato mentre conduce un talk show. Secondo quanto riferito, “le registrazioni della voce fuori campo sono già iniziate per il progetto”. Questo è guidato dallo stesso team creativo della serie principale di SpongeBob SquarePants.

Intanto l’ultimo film di SpongeBob, Sponge On the Run, ha avuto la sua data d’uscita nelle sale e sarà poi presentato in anteprima su PVOD e CBS All Access nel 2021. SpongeBob SquarePants ha dato vita recentemente anche a una serie prequel che debutterà nel 2021 ed è intitolata Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years in cui i protagonisti trascorreranno le loro vacanze estive in un campeggio. Nel cast del film ci saranno Keanu Reeves, Tom Kenny (SpongeBob), Bill Fagerbakke (Patrick) e Clancy Brown (Mr, Krabs).

Ricordiamo infine che SpongeBob è una serie televisiva animata realizzata dal biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg. In seguito è prodotta dalla sua compagnia, chiamata United Plankton Pictures. Sebbene la sua prima trasmissione sia stata messa in onda in America nel 1999, la serie è stata ideata diversi anni prima. In Italia, la serie è trasmessa a partire dal 30 agosto 2004. I diritti per la serie in Italia sono stati acquistatati da Mediaset e gli episodi sono stati trasmessi su Italia 1.