Uno spot celebra i 1000 numeri di One Piece

One Piece Capitolo 1000 è arrivato il 4 gennaio 2021, sul numero doppio (5/6) della rivista Weekly Shonen Jump oltre che sull’app Manga Plus. Tante le iniziative per celebrare il prestigioso traguardo. Tra queste uno spot TV che ripercorre in breve alcuni dei momenti cruciali della lunga saga di Rufy insieme ai tantissimi compagni di viaggio in One Piece. Di seguito lo spot di One Piece:

L’obiettivo di Eiichiro Oda

Il creatore del manga di One Piece, Eiichiro Oda, ha dichiarato durante un’intervista di pochi mesi fa che ha intenzione di concludere la storia tra quattro o cinque anni. Il membro degli Arashi Masaki Aiba ha chiesto a Oda: “Hai deciso quanti anni ha ancora la trama?” La risposta non ha lasciato dubbi al creatore del manga, che ha inoltre svelato di aver deciso il finale. “Dobbiamo parlare di tutto ogni volta che cambia il mio editore”, e l’editore, seduto al suo fianco durante l’intervista, ha confermato di sapere già come finirà.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics[3], che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

One Piece ha goduto di uno straordinario successo. Diversi volumi del manga hanno infranto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Con oltre 470 milioni di copie in circolazione al 2020, è il manga ad avere venduto di più al mondo. Il 15 giugno 2015 è entrato inoltre nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate: oltre 320 milioni.