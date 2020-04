Il film di Spy vs Spy trova il suo regista...

Il regista Rawson Marshall Thurber è stato assunto da Warner Bros. per dirigere un adattamento cinematografico live-action di Spy vs Spy di MAD Magazine. Ron Howard e Brian Grazer di Imagine Entertainment produrranno il film. La sceneggiatura è stata precedentemente redatta da John Kamps (Premium Rush) ma sembra probabile che Thurber sia pronto a modificarla. I fumetti provengono dalla rivista MAD Magazine e sono stati creati da Antonio Prohías nel 1961. Le strisce a fumetti raffigurano una spia tutta bianca e una spia tutta nera che cercavano di scontrarsi di frequente con attacchi squilibrati e tattiche subdole.

Una parodia della tattica e della finzione dell’era della Guerra Fredda, Spy vs Spy divenne rapidamente un punto fermo della pubblicazione. Sarebbe infatti poi apparso nei videogiochi, negli spot di Mountain Dew, in un gioco da tavolo e persino con i suoi schizzi animati su MAD TV. Dopo aver diretto con Dwayne Johnson la Central Intelligence di Kevin Hart, Thurber è diventato uno dei registi di The Rock, andando a dirigere Johnson in Skyscraper e l’imminente Red Notice. Thurber era nel bel mezzo delle riprese di quel film con Johnson quando la pandemia di coronavirus ha costretto la produzione a fermarsi.

L’annuncio di Spy vs Spy risale a dieci anni fa

Adattare le strisce Spy vs Spy in un lungometraggio potrebbe rivelarsi difficile poiché l’intera esperienza di set-up e battuta finale di ogni striscia è completamente priva di dialoghi. Forse è per questo che il film ha impiegato così tanto tempo per essere realizzato, visto che l’annuncio iniziale è arrivato quasi dieci anni fa. Il viaggio per portare lo show sul grande schermo è stato dunque piuttosto lungo.