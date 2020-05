I Miami Dolphins stanno trasformando il loro stadio in un drive-in. L’Hard Rock Stadium sarà ora in grado di contenere 230 auto mentre i visitatori possono fare un viaggio e vedere un film insieme. I cinema all’aperto dell’Hard Rock sono stati annunciati dal team e dal loro partner dello stadio questa settimana. Ci sarà anche un locale all’aperto nell’area South Plaza del complesso di intrattenimento. Come bonus aggiuntivo per i fan di Dolphins, la NFL presenterà anche alcuni giochi classici della storia della squadra sui grandi schermi e nell’area di Plaza. Ci saranno anche concerti, cerimonie di inizio e altri eventi da annunciare. Quattro enormi schermi video all’avanguardia stanno per essere installati.

Tom Garfinkel commenta l’iniziativa

“Abbiamo trascorso diverse settimane a pianificare questo per essere in grado di offrire alle persone un’opzione sicura per uscire e godersi film, contenuti classici dei delfini, concerti e celebrare i laureati del 2020”, ha dichiarato Tom Garfinkel, vicepresidente dei Miami Dolphins durante l’annuncio. “È un bisogno umano fondamentale sperimentare fisicamente e celebrare eventi ed esperienze insieme, e stiamo provando a fornire opzioni a tutti”. L’obiettivo è chiaro: “In modo che possano essere socialmente distanti e presenti allo stesso tempo”. I prezzi e i film selezionati non sono stati ancora annunciati. Tale processo sarà cruciale per garantire il successo di questa idea.

Hard Rock dice la sua sull’iniziativa: “La destinazione globale per l’intrattenimento presenterà ora sia un teatro all’aperto che un drive-in che mostreranno i classici contenuti di Miami Dolphins dalla storia di 54 anni della squadra, film cinematografici classici, cerimonie di inizio e altri eventi”. Per poi aggiungere: “Le esperienze per famiglie forniranno un ambiente unico rimanendo nel rispetto delle politiche di distanza sociale. Gli eventi drive-in si terranno all’interno dell’Hard Rock Stadium e ospiteranno fino a 230 auto, mentre il teatro all’aperto può ospitare piccoli gruppi per un’esperienza visiva intima sulla piazza sud del complesso”.