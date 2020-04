Star Comics pubblicherà un nuovo manga di Rumiko Takahashi

Rumiko Takahashi torna con un nuovo manga. La storica Regina dei Manga, che ci delizia con le sue storie fin dagli anni ’80, non ha mai smesso di pubblicare fumetti. Insieme a Yoshiyuki Tomino (Mobile Suit Gundam) e Hidenori Murata è stata recentemente premiata dal governo giapponese per il suo lavoro. Scopriamo la nuova opera di Rumiko Takahashi.

Mao, di Rumiko Takahashi

Leggiamo la sinossi ufficiale del manga.

“Da bambina, Nanoka venne coinvolta in un misterioso incidente in cui perse i genitori. Gli anni passano, le ferite si leniscono e Nanoka oggi è una liceale come tante, che vive con i nonni e trascorre una normale vita da studentessa. Finché un giorno, passeggiando nei pressi del luogo dell’incidente di tanti anni prima, non si trova inspiegabilmente catapultata in un mondo sovrannaturale popolato da yokai e da altre arcane creature. A correre in suo aiuto è l’affascinante Mao, un ragazzo misterioso che sembra appartenere a quel bizzarro mondo. Un portale che collega mondi diversi, spettri terrificanti, reale e sovrumano che si intrecciano, due giovani legati dal destino… Chi è Mao? Qual è la vera natura di Nanoka?“

Un manga che pesca direttamente dalla cultura giapponese, come il precedente Rinne (il cui protagonista era un giovane shinigami) e il famosissimo Inuyasha. Le opere principali di Rumiko Takahashi, o almeno quelle più conosciute in Italia, comprendono, oltre al già citato mezzo demone dai capelli bianchi, Lamù (1978 – 1987), Maison Ikkoku (1980 – 1987) e Ranma 1/2 (1987 – 1996).

Grazie al suo stile semplice ma accattivante e alle storie piene d’azione, comicità e romanticismo la Takahashi è riuscita nell’ardua impresa di farsi apprezzare dal pubblico di entrambi i sessi. Alcune sue opere possono essere classificate come shojo o shonen, ma una fetta del suo pubblico non rientra nelle previsioni del marketing. Aspettiamo con ansia di poter leggere l’ultima fatica della Regina dei Manga, Rumiko Takahashi.