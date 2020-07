Star Comics continua ad allargare la propria linea Young Adult, con tanti nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi. Una serie di avventure appassionanti che sapranno cogliere l’attenzione dei giovani lettori, ma che risultano accattivanti per tutte le età.

Star Comics punta sul pubblico Young Adult

Tra i primi progetti in arrivo a settembre c’è il capitolo iniziale della trilogia di Davide Tosello Blue nella Terra dei Sogni. Questo volume, il primo lavoro fumettistico per il noto illustratore di giochi da tavolo, si intitolerà La Foresta Invadente e vedrà la protagonista Blue affrontare un’avventura eccezionale. Tra creature magiche e incontri in una foresta maligna dovrà affrontare le proprie paure per realizzare i propri desideri.

Sempre nello stesso mese arriverà Mask’D – The Divine Children. Un progetto che nasce da Fiore Manni, Michele Monteleone e Ilaria Catalin, che porteranno i lettori alla scoperta della storia di Tian Chen. Il giovane studente dovrà scontrarsi con una serie di enigmatici clan sulle tracce della sua maschera divina…

A ottobre sarà il turno di Un giorno sarò fantasticologa!, primo volume della serie Sorceline di Sylvia Douyé e Paola Antista. Il libro ha già avuto un successo eccezionale in Francisa, ottenendo grandi premi, così come il plauso di una vera e propria regina del fantasy come Licia Troisi.

Davide G.G. Caci, Publishing Manager Western World, ha commentato così l’attenzione di Star Comics per il mondo Young Adult:

“Il pubblico degli Young Adult è un target un a cui Star Comics si rivolge già da anni sul lato manga, c’è parso naturale percorrere questa strada anche con fumetti occidentali. I primi tre titoli che stiamo presentando in questi mesi sono la perfetta sintesi della linea editoriale che intendiamo seguire: storie solide e accattivanti con disegni mozzafiato“.

Per maggiori informazioni sui diversi volumi, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della casa editrice.