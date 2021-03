Star Days 2021, la locandina ufficiale disegnata da Mirka Andolfo...

La stella indiscussa di questa edizione tutta in digitale è Astrid

Si avvicinano sempre più gli Star Days 2021, che quest’anno si svolgeranno interamente in digitale. La Star Comics ha appena rivelato la locandina ufficiale di questa edizione. Ne approfittiamo per ricordare come funziona l’evento quest’anno.

Astrid, stella della locandina degli Star Days 2021

Già l’anno scorso Astrid era tra i volti più importanti degli Star Days. Quest’anno, però, la locandina è tutta sua. Ciò la rende quindi il vero volto simbolo degli Star Days, di cui diventa patrona. Il personaggio era stato creato da Mirka Andolfo per l’edizione 2020: “Astrid è nata proprio durante una visita alla redazione Star Comics. Volevo trasmettere con le immagini l’energia e l’entusiasmo che ho respirato in quella occasione. Il fumetto fa sognare, fa toccare le stelle“.

Quest’anno Astrid ribadisce più che mai il motto degli Star Days: “Comics, unlocked!”

Un evento tutto in digitale ma ricco di proposte

Quest’anno purtroppo gli Star Days si svolgeranno interamente da remoto, vista la situazione. Tuttavia lo scopo resta quello di valorizzare le fumetterie e tenere in contatto autori e lettori. I negozi di fumetti che hanno già aderito all’iniziativa sono più di 380 e sono in continuo aumento.

Hanno già aperto le prenotazioni per tutti i volumi presenti in questa edizione. Sul sito ufficiale di Star Comics è possibile consultare un elenco dei titoli, delle scadenze e delle fumetterie che aderiscono all’evento. Prenotando un volume sarà possibile ricevere un autografo e una dedica da parte dell’autore. Le sessioni di firme si svolgeranno online e sarà possibile assistere. Nessun sovrapprezzo per le copie con dedica. Primo arrivato, primo servito; ci saranno anche alcuni fortunati a cui spetterà anche uno sketch.

Chi prenota almeno una copia riceverà in omaggio anche la locandina ufficiale dell’evento Star Days 2021, autografata da Mirka Andolfo. L’autrice sarà tra gli ospiti, portando la variant cover di Sweet Paprika, realizzata da Artgerm.

Ricordiamo che anche gli amanti dei manga non saranno delusi. Sarà infatti possibile assistere a un’intervista e live drawing con Matsunaga-san, autrice di Living Room. Per i fan di Demon Slayer, poi, ci saranno due regali speciali.