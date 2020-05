Arrivano gli Star Days, per unire autori, lettori e fumetterie...

Una nuova idea nasce in queste ore per supportare il mondo del fumetto, colpito dall’emergenza sanitaria anche a lungo termine, a causa dello stop di molti eventi e fiere dedicati. Proprio per supplire a questa mancanza nascono gli Star Days. Si tratta di un’esperienza assolutamente nuova per i lettori, ideata da Edizioni Star Comics, che mantenga la forza di un incontro dal vivo, ma in sicurezza. Scopriamo insieme i dettagli.

Star Days, una nuova proposta per gli incontri del fumetto

Tutto partirà il 26 e 27 settembre prossimo, per una due giorni di immersione nel mondo del fumetto. Presso la casa editrice ci saranno tanti autori del catalogo di Star Comics, ospiti graditi per ricreare quell’eccezionale connessione tra lettore e autore che si trova alle fiere dedicate alla nona arte.

Nel corso dell’evento sarà possibile ad esempio assistere, tramite gli strumenti digitali, a panel unici incentrati sul fumetto. In collaborazione con la propria fumetteria preferita ci si potrà iscrivere a speciali sessioni di dedica e collegarsi in live con l’autore. In questo momento sarà possibile parlare con lui, rivolgergli domande e avere quel momento di contatto desiderato durante le fiere. Una versione diversa, certo, ma che resta assolutamente affascinante.

Gli ospiti che prenderanno parte agli Star Days saranno moltissimi e l’annuncio dei nomi avverrà nelle prossime settimane. Tuttavia, ci sono già degli autori confermati, come Mario Alberti, creatore della celebrata opera Il Muro, e Paolo Martinello che porterà in anteprima per l’evento il volume di Conan il Cimmero, la cui uscita è prevista a ottobre.

Gli Star Days nascono come iniziativa per rilanciare il settore del fumetto dopo questo momento difficile. In particolare l’idea è aiutare la ripresa delle librerie specializzate. Solo in fumetteria sarà infatti possibile prenotare i volumi da farsi dedicare durante l’evento, per poi riceverli successivamente.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, vi rimandiamo al sito ufficiale di Edizioni Star Comics.