Star è il nuovo canale in arrivo su Disney+

Ogni mese sulla piattaforma di Disney+ arrivano numerose novità ma il mese di febbraio è il più speciale di tutti perché Star è pronto a debuttare. Star è il nuovo canale in arrivo sulla piattaforma dedicato agli adulti che potranno avere contenuti pensati appositamente per loro.

Febbraio è quindi il mese delle novità, sia per i più grandi che per i più piccoli, scopriamole insieme.

Star è in arrivo su Disney+

Il nuovo brand e canale esclusivo per adulti Star, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 23 febbraio. Per essere sicuri che i più piccoli non possano accedere a questi contenuti, Disney offre la possibilità di proteggere il canale con un PIN.

Le principali novità saranno svelate il giorno del debutto ufficiale all’interno ma sappiamo già quali serie TV aspettarci. Tra i vari prodotti già annunciati troviamo I Griffin, How I Met Your Mother, X-Files, Desperate Housewives, Lost e anche Prison Break. In prima visione invece ci saranno due nuove serie originali, stiamo parlando di Love, Victor e Big Sky.

Love, Victor è ambientata nel mondo del rivoluzionario film Tuo, Simon. La serie segue le vicende di Victor, un nuovo studente della Creekwood High School. Nel corso di questa serie TV, che ha la funzione di spin-off, il ragazzo scoprirà la sua vera identità e dovrà affrontare numerose difficoltà famigliari. Allo stesso tempo dovrà riuscire ad ambientarsi in questa nuova città ed esplorerà il suo orientamento sessuale.

Big Sky è invece un thriller che segue la storia dei detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt. I due devono fare squadra con l’ex poliziotta Jenny Hoyr, e anche ex moglie di Cody, per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Quando poi vengono a conoscenza del fatto che non sono le uniche ragazze scomparse nella zona, devono fare il possibile per ritrovarle prima che il tempo scada.

Altre novità in arrivo su Disney+

Flora & Ulisse, pellicola in arrivo il 19 febbraio ;

; I Simpson, stagione 31 in arrivo il 12 febbraio ;

; Il Diritto di Contare, pellicola in arrivo il 19 febbraio ;

; La leggenda di Frozen, in arrivo il 26 febbraio ;

; Mickey go Local, in arrivo il 26 febbraio ;

; Colpa delle Stelle, Speciale San Valentino in arrivo il 12 febbraio ;

; Speciale San Valentino Disney, in arrivo il 14 febbraio: La Bella e la Bestia, Lilli e il Vagabondo, Pretty Princess, Principe Azzurro Cercasi, Mai stata baciata, 10 cose che odio di te, La Principessa e il Ranocchio, Un amore tutto suo e Genitori in trappola.

Altre novità da mondi magici