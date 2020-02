Star Trek: annunciati diversi nuovi progetti per il franchise

L’amministratore delegato di ViacomCBS Bob Bakish ha confermato, durante l’analisi degli utili del 2019, che altri programmi televisivi di Star Trek sono in lavorazione. Il progetto chiama in causa Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e il già annunciato Star Trek: Lower Decks. Oltre a Star Trek: Sezione 31 e la serie animata senza titolo Nickelodeon Star Trek. Bakish ha anche confermato che la prossima puntata della serie di film dello show sarà sviluppata da Paramount Pictures. Questa è stata la prima chiamata agli utili da quando ViacomCBS si è formata dalla fusione di Viacom e CBS nel 2019.

Bob Bakish punta ad estendere il franchise di Star Trek

Bakish ha dichiarato inoltre che ViacomCBS punta a: “Estendere il franchise”. A tal fine, ha confermato l’arrivo di diversi progetti del franchise. Questa linea includerà prequel collegati a Picard. Il primo romanzo di Picard, The Last Best Hope di Una McCormack, è stato pubblicato a febbraio. Bakish ha anche confermato che sono in arrivo altri fumetti legati allo show, presumibilmente dall’attuale IDW Publishing, che pubblica fumetti del franchise dal 2006. L’editore si è concentrato su due progetti, The Original Series e The Next Generation, sebbene IDW abbia annunciato un ritorno imminente per Deep Space Nine.

Ricordiamo che Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva omonima ideata da Gene Roddenberry, divenuta in seguito tra le più popolari nella storia della televisione. Dal successo della prima serie sono derivate nel corso di oltre cinquant’anni altre sei serie televisive (di cui una animata) e tredici pellicole cinematografiche. Una nuova serie televisiva ha debuttato nel 2017. Allo show sono stati assegnati vari premi tra cui 33 Emmy, 5 premi Hugo, vari Saturn Award e un Oscar su 14 candidature ottenute dai film.