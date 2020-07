Star Trek: Discovery, annunciata la premiere della terza stagione

Arriva la data d’uscita della terza stagione di Star Trek: Discovery su CBS All Access. Questa sarà composta da 13 episodi, disponibili sullo streamer settimanalmente il giovedì a partire dal 15 ottobre. La data della premiere per la stagione 3 è stata svelata con un video del comandante Burnham (Sonequa Martin-Green) che ha piantato una bandiera della Federazione su un pianeta desolato che sembra riprendere proprio da dove la stagione 2 è stata interrotta. Nel finale di stagione infatti Burnham ha viaggiato in un wormhole.

Tanti i progetti in sviluppo per Star Trek

Con Star Trek: Discovery all’orizzonte e l’imminente premiere del 6 agosto di Star Trek: Lower Decks, CBS All Access non mancherà di contenuti. Inoltre saranno disponibili Star Trek: Picard e Star Trek: Strange New Worlds, recentemente annunciato con Anson Mount, Rebecca Romijn ed Ethan Peck. Senza dimenticare che è in fase di sviluppo una serie basata sulla Sezione 31 con Michelle Yeoh e una serie animata in CG nelle opere di Nickelodeon, intitolata Star Trek: Prodigy.

La serie animata in CGI è stata sviluppata dagli scrittori Trollhunters Kevin e Dan Hageman e verrà dalla Eye Animation Production. Si tratta della nuova divisione di animazione della CBS Television, in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Secondo il comunicato stampa ufficiale, Star Trek: Prodigy “segue un gruppo di adolescenti senza legge che scoprono una nave abbandonata della Flotta Stellare e la usano per cercare avventura, significato e salvezza”.

Oltre a Martin-Green, il cast per la terza stagione di Star Trek: Discovery comprende Doug Jones (comandante Saru), Anthony Rapp (tenente comandante Paul Stamets). Oltre a Mary Wiseman (guardiamarina Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) e Michelle Yeoh (Philippa Georgiou). Star Trek: Discovery s è prodotto da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.