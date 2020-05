Star Trek Discovery: spin-off in arrivo!

CBS All Access ha ordinato uno spin-off della serie Star Trek: Discovery, il cui titolo sarà Star Trek: Strange New Worlds. La nuova serie vedrà Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn rivestire i panni di Christopher Pike, Spock e Number One. Riguardo l’ambientazione, si è scelto di tornare agli anni in cui il capitano Pike era a capo dell’Enterprise. Lo show quindi si basa sui tre personaggi che vanno alla ricerca di nuovi mondi intorno alla galassia. Il primo episodio di Star Trek: Strange New Worlds è scritto da Akiva Goldsman, in collaborazione con Jenny Lumet e lo stesso Kurtzman. A supervisionare i lavori Alex Kurtzman.

Akiva Goldsman parla del nuovo show

Akiva Goldsman ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo show: “Quando dicevamo di sentire tutto l’affetto dei fan per Pike, Number One e Spock nell’ultima stagione di Star Trek: Discovery, dicevamo sul serio”. Per poi aggiungere: “Questi iconici personaggi hanno una storia profonda nel canone Star Trek, eppure molte delle loro storie non sono state ancora raccontate”. Nuove avventure sono dunque in arrivo per tutti i fan: “Con Akiva ed Henry al timone, l’Enterprise, il suo equipaggio e i suoi fan partiranno per uno straordinario viaggio verso nuove frontiere nell’universo di Star Trek“. Per lo sceneggiatore è una grande opportunità: “Questo è un sogno divenuto realtà, letteralmente. Sono onorato di far parte di questo viaggio con Alex, Henry e tutta la brava gente della CBS”, ha concluso.

Star Trek: Strange New Worlds si unisce alla gamma in espansione della programmazione originale di Star Trek su CBS All Access. Il servizio di streaming ha lanciato la nuova era di Star Trek con Star Trek: Discovery nel 2017. La serie torna per la sua terza stagione alla fine di quest’anno. Discovery segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà. Gretchen J. Berg e Aaron Harberts sono gli showrunner della serie, con il supporto di Akiva Goldsman.