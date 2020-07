Star Trek di Nickelodeon: ecco il nome e la data di lancio

La scorsa primavera è stato annunciato che una nuova serie animata di Star Trek sarebbe arrivata su Nickelodeon. Oggi, durante il panel di Star Trek al Comic-Con @Home, sono stati annunciati nome e data di uscita approssimativa sono stati annunciati per questo nuovo progetto. Nel 2021, Nickelodeon sarà la casa di Star Trek: Prodigy. La serie animata in CGI è stata sviluppata dagli scrittori Trollhunters Kevin e Dan Hageman e verrà dalla Eye Animation Production. Ovvero la nuova divisione di animazione della CBS Television, in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

La serie debutterà dopo Star Trek: Lower Decks

Secondo il comunicato stampa ufficiale, Star Trek: Prodigy “segue un gruppo di adolescenti senza legge che scoprono una nave abbandonata della Flotta Stellare e la usano per cercare avventura, significato e salvezza”. Star Trek: Prodigy sarà la prima serie di Star Trek rivolta al pubblico più giovane. Oltre ad essere la seconda nuova serie animata di Star Trek che debutterà dopo Star Trek: Lower Decks. Quest’ultima è in arrivo il 6 agosto sulla piattaforma di streaming direct-to-consumer di CBS CBS All Access. Si unisce a una crescente scuderia della serie Star Trek in onda o in sviluppo, tra cui Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks e l’imminente Star Trek: Strange New Worlds e la serie di Michelle Yeoh sulla Sezione 31.

La nuova serie è stata scritta da Kevin e Dan Hageman (Trollhunters) e nel team dei produttori di Star Trek: Prodigiy ci saranno anche Ramsey Naito, responsabile dei progetti di Nick, Roddenberry Entertainment. Oltre a Alex Kurtzman, Heather Kadin, Katie Krentz, Rod Roddenberry, Trevor Roth e i fratelli Hageman. Di recente il primo trailer della serie animata Star Trek: Lower Decks prodotta per la piattaforma CBS All Access è stato diffuso. La prima stagione sarà distribuita, negli Stati Uniti, a partire dal 6 agosto 2020 e sarà formata da 10 episodi da mezz’ora. Star Trek: Lower Decks narra le vicende di un gruppo di Guardiamarina a bordo della U.S.S. Cerritos, la nave meno importante dell’intera flotta, durante l’anno 2380.