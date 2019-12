Star Trek: Picard già rinnovata per una seconda stagione

Star Trek: Picard è già stata rinnovata per una seconda stagione. Secondo Deadline si comporrà di 10 episodi. La CBS, che ha dato la notizia, non ha rilasciato ulteriori commenti in proposito. Star Trek: Picard uscirà su Amazon Prime Video il 24 gennaio 2020. State contando i giorni che vi separano da Patrick Stewart?

Star Trek: Picard, il trailer

Star Trek: Picard si colloca dopo gli eventi narrati in Next Generation e sarà incentrata proprio sull’iconico capitano. Sir Patrick Stewart interpreterà di nuovo il capitano dell’Enterprise, nonostante inizialmente avesse rifiutato il ruolo. La serie si presenta come sequel, ma il navigato attore ha dichiarato, durante un’intervista a TVLine, di non gradire il termine.

Non lo vedo come un sequel. Quella parola non ha significato per me. Lo vedo come una fase di crescita per l’intero franchise. La malcontenta ed incerta natura [di Picard] è presente dal momento in cui la videocamera inizia a riprendere e spero che sarà evidente per il pubblico che non tutto va bene per lui.

Quando l’attore ha confermato il ruolo, la reazione dei produttori è stata entusiasta. Alex Kurtzman, produttore esecutivo della serie aveva dichiarato che erano tutti felicissimi che torni al comando, per portare i messaggi ottimisti della saga al pubblico di tutto il mondo. Brad Beale, Vice Presidente della Worldwide Content Licensing per Amazon Prime, aveva detto invece che con l’incredibile Sir Patrick Stewart, che torna nei panni dell’amatissimo Jean-Luc Picard, siamo entusiasti di poter offrire ai fan di “Trek”, sia vecchi sia nuovi, l’opportunità di vederlo di nuovo in azione.

Il fatto che la serie sia già stata rinnovata per una seconda stagione speriamo sia un buon segno della qualità del prodotto. E voi, cosa ne pensate?