CBS ha rinnovato la serie di Star Trek: Picard prima ancora che la prima stagione venga messa onda. Patrick Stewart, nel frattempo, si sta dando da fare per portare nel cast guest star. Un nome è quello della sua co-protagonista di The Next Generations, Whoopi Goldberg. Stewart è apparso su The View per promuovere la premiere di Star Trek: Picard. Nel bel mezzo dell’intervista, l’attore ha ammesso di aver ufficialmente invitato la Goldberg.

Patrick Steawart invita ufficialmente la Goldberg

Queste le sue parole: “Qualcosa che di cui devo parlare. Sono qui con un invito formale ed è per te, Whoopi”. Per poi confermare che: “Alex Kurtzman, che è il produttore esecutivo senior di ‘Star Trek: Picard’, e tutti i suoi colleghi, vogliono invitarti nella seconda stagione”. Dopo gli applausi convinti del pubblico, Whoopi Goldberg ha rapidamente risposto con un clamoroso “Sì!” L’attrice aveva assunto il ruolo principale di Guinan in Star Trek: The Next Generation.

Star Trek: Picard andrà in onda il 24 gennaio su Amazon Prime Video. Secondo la sinossi ufficiale, il franchise sarà ambientato a vent’anni di distanza dall’ultima apparizione di Jean-Luc Picard in Star Trek: La Nemesi. Inoltre riprenderà il filo dagli effetti devastanti della morte di Data (narrata ne La Nemesi) e della distruzione di Romulus.

Ricordiamo che Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva omonima ideata da Gene Roddenberry, divenuta in seguito tra le più popolari nella storia della televisione. Dal successo della prima serie sono derivate nel corso di oltre cinquant’anni altre sei serie televisive (di cui una animata) e tredici pellicole cinematografiche. Una nuova serie televisiva ha debuttato nel 2017. A Star Trek sono stati assegnati vari premi[7] tra cui 33 Emmy, 5 premi Hugo, vari Saturn Award e un Oscar su 14 candidature ottenute dai film.