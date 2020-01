Sembra che Quentin Tarantino abbia deciso di non dirigere il film di Star Trek che ha scritto. Lo show, nato dall’idea dello stesso regista un paio di anni fa, vede come sceneggiatore Mark L. Smith (The Revenant). Ora che la Paramount sta sviluppando i propri progetti per il futuro del franchise il regista ha confermato che non si occuperà direttamente del film.

Quentin Tarantino e il “no” a Star Trek: le sue dichiarazioni

Queste le parole rilasciate al portale Deadline di recente: “Penso che potrebbero fare il film, ma non credo che lo dirigerò io. È una buona idea. Dovrebbero assolutamente farlo, sarò a felice di partecipare e dare consigli sul primo montaggio del film”. Al momento non si conoscono molti dettagli sulla pellicola. Di sicuro la Paramount sta premendo l’acceleratore sul nuovo Star Trek diretto da Noah Hawley, che potrebbe accogliere nuovi attori nel cast.

Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva omonima ideata da Gene Roddenberry, divenuta in seguito tra le più popolari nella storia della televisione. Dal successo della prima serie sono derivate nel corso di oltre cinquant’anni altre sei serie televisive (di cui una animata) e tredici pellicole cinematografiche. Una nuova serie televisiva ha debuttato nel 2017. A Star Trek sono stati assegnati vari premi tra cui 33 Emmy, 5 premi Hugo, vari Saturn Award e un Oscar su 14 candidature ottenute dai film.

Le pellicole cinematografiche di Star Trek sono tredici, prodotte dal 1979 al 2016. Il cast protagonista dei primi sei film è quello della serie classica, capitanato da Kirk. I giochi di ruolo su Star Trek si distinguono in molte tipologie. Si va dal gioco di ruolo dal vivo (generalmente su tavola) al videogioco fino al gioco di ruolo online tramite forum o chat.