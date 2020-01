Star Wars: J.J. Abrams torna sulle critiche a Episodio IX

Qualche settimana fa la Skywalker Saga si è ufficialmente conclusa con Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Sfortunatamente l’accoglienza non è stata particolarmente positiva per questo ultimo capitolo. Sono infatti piovute innumerevoli critiche a Episodio IX, soprattutto da parte degli appassionati. Una conclusione che ha quindi lasciato molti insoddisfatti e proprio di questo ha parlato J.J. Abrams, il regista della pellicola.

J.J. Abrams riflette sulle critiche all’Episodio IX di Star Wars

Recentemente l’autore è apparso a un evento, in cui ha avuto modo di discutere con il pubblico sul suo ultimo lavoro. Un’occasione in cui ha potuto approfondire il proprio rapporto con questo tipo di progetti, quindi. Dopo aver chiartio che ha cercato sempre di fare il meglio possibile sfruttando tutto ciò che aveva ha disposizione, Abrams ha dichiarato:

“La verità è che queste sono cose che nascono con l’obiettivo di intrattenere le persone, di fare sentire loro qualcosa e, si spera, di farle sentire bene. Ovviamente, non funziona sempre. È difficile quando non accade e in questi casi, devi comprenderlo, devi accettarlo e devi esaminarlo“.

Insomma, per quanto il regista non si sia effettivamente esposto troppo, ha riconosciuto che l’accoglienza del film non sia stata quella desiderata. Sarà sicuramente interessante scoprire con il tempo il suo parere su ciò che ha funzionato e ciò che non l’ha fatto in questo capitolo della saga.

E voi? Avete apprezzato l’ultimo film di Star Wars? Quali sono le critiche che avanzereste nei confronti di Episodio IX?