L’evento Star Wars Celebration 2020 è stato ufficialmente cancellato per la delusione di tantissimi fan. L’appuntamento in origine era in programma al convention center di Anaheim dal 27 al 30 agosto. Ora si è deciso per lo spostamento al 2022, con la location confermata, nelle giornate dal 18 al 21 agosto 2022.

Ecco che cosa gli organizzatori hanno detto in una dichiarazione: “Ai nostri fan e amici della Star Wars Celebration, La nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri fan e di tutti i partecipanti, compresi i venditori, gli espositori, gli ospiti e lo staff”. Spiegato il motivo: “A causa dell’impatto globale del virus COVID-19 e dopo esserci consultati con le autorità locali, abbiamo deciso di annullare l’edizione 2020 della Celebration. Si tratta di una notizia triste ma allo stesso tempo siamo lieti di annunciare che la Star Wars Celebration tornerà ad Anaheim dal 18 al 21 agosto 2022”.

Due to the impact of COVID-19, we’ve made the decision to cancel Star Wars Celebration 2020. While this news is disappointing, we’re happy to announce #StarWarsCelebration will return to Anaheim in 2022. Full statement with ticket transfers/refunds info at https://t.co/o2ObVULVVF pic.twitter.com/CnRWHZhuDq — StarWars Celebration (@SW_Celebration) June 15, 2020

Le dichiarazioni di Gavin Newsom facevano già propendere per il rinvio

Ai fan è stata logicamente offerta l’opzione di aggiornare i biglietti con le nuove date o di ricevere il rimborso completo. I fan hanno iniziato a speculare sul destino della celebrazione di Star Wars di quest’anno soprattutto dopo i commenti del governatore californiano Gavin Newsom. Quest’ultimo ha lasciato intendere che le riunioni su larga scala non si sarebbero verificate fino a quando non ci sarà un vaccino. Lo Star Wars Celebration Chicago dell’anno scorso ha attirato circa 65.000 fan. Ad oggi qualsiasi numero in circolazione si qualificherebbe sicuramente come un “evento su larga scala”.

La convention di Anaheim avrebbe dovuto coincidere con il quarantesimo anniversario di L’Impero colpisce ancora. Si tratta del quinto episodio (secondo in ordine di pubblicazione) della saga cinematografica di Star Wars. I fan speravano anche di conoscere maggiori dettagli sulla prossima stagione di The Mandalorian, che debutterà in autunno su Disney+.