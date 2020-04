Una convention virtuale in arrivo per lo Star Wars Day...

May the Fourth be with you, anche con il lockdown in corso

Fra pochi giorni sarà il 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day. A partire dal gioco di parole tra “May the Fourth” e “May the Force be with you” (cioè, “Che la Forza sia con te”) i fan hanno eletto questa giornata come festa di celebrazione della saga. Purtroppo quest’anno a causa del lockdown in corso per contenere l’emergenza COVID-19 sarà difficile organizzare grandi eventi a tema. Tuttavia non è impossibile ed ecco quindi arrivare per lo Star Wars Day una speciale convention virtuale.

Star Wars Day, in arrivo una convention online

Nato dalla collaborazione tra ReedPop (che già si occupa di organizzare l’annuale Star Wars Celebration) e il New York Comic Con, questo evento punta a restituire una parte dell’esperienza di una convention classica, ma tramite il web. Ci saranno quindi diversi eventi programmati sui social simili a panel e incontri dove sarà possibile interagire direttamente con i fan e gli ospiti.

An Online Revelry: May The 4th Be With You è il nome dell’evento e nel tweet pubblicato qui sotto potete vedere un primo assaggio degli incontri che saranno realizzati. Si va da live tweet dei film e di alcuni episodi degli show più amati in compagnia di tutti gli appassionati a sessioni di Q&A con varie figure dal mondo di Star Wars. Fra queste spicca Ashley Eckstein, doppiatrice di Ahsoka Tano, personaggio che sta tornando al centro degli interessi del fandom.

We’re celebrating Star Wars in a big way next week. Tune in for movies, trivia, interviews with celebrities & authors, and live gaming! Visit https://t.co/c5NZPvJsGX for the full schedule. See you on #Maythe4th, Padawan! pic.twitter.com/2SueXDD3tr — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) April 29, 2020

Per maggiori informazioni su questa convention online dedicata allo Star Wars Day, vi invitiamo a visitare il sito dedicato, dove potrete scoprire il programma completo.