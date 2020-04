Per lo Star Wars Day arrivano nuovi contenuti a tema su Disney+

Mancano pochi giorni allo Star Wars Day e Disney+ si sta preparando al lancio di diverse novità affascinanti. Dopotutto l’universo di questa saga è uno dei pilastri che costituiscono la piattaforma di streaming di The Walt Disney Company e quindi il 4 maggio va celebrato degnamente. Gli utenti potranno quindi scoprire due nuovi affascinanti contenuti appositamente per questa giornata.

Star Wars Day, ecco cosa arriverà su Disney+

Si parte da Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian. A pochi giorni dalla conclusione della prima stagione dell’apprezzato show anche in Italia, debutterà un progetto che ci porterà a scoprire tutto su di essa. Si tratta di una serie documentario in otto episodi, che rivelerà alcuni dei segreti della realizzazione di questa prima serie live-action legata all’universo di Star Wars. Dalla creazione dei personaggi ai talenti coinvolti, passando per colonna sonora, scenografie, influenze creative e molto altro, si potrà imparare molto su questo progetto. A fare da anfitrione sarà lo showrunner di The Mandalorian Jon Favreau, che ha dichiarato:

“Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e riuscire a vedere con una diversa prospettiva, e magari comprendere meglio, come è stato realizzato The Mandalorian, conoscendo alcune delle persone piene di talento che hanno contribuito alla realizzazione della prima stagione. Realizzare la serie è stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di poterla condividere con il pubblico”.

Sempre in occasione dello Star Wars Day, su Disney+ arriverà anche un attesissimo finale. Stiamo parlando della conclusione dell’ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars. Questa serie animata, curata da Dave Filoni, è diventata uno dei prodotti più amati dagli appassionati della saga e dopo tante peripezie giunge a conclusione. Un evento attesissimo, che si celebrerà proprio in questo Star Wars Day.

E voi? Siete pronti a celebrare degnamente il 4 maggio?