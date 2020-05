Star Wars Day, il nuovo promo ci ricorda l’importanza della speranza

Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day, dedicato a una delle saghe più importanti della storia del cinema. Quello di quest’anno cade in un momento molto complesso per il mondo, travolto da una pandemia che sta preoccupando tantissime persone. Forse proprio per questo il nuovo promo pubblicato da Lucasflim si incentra su un tema che colpisce particolarmente in questo momento: la speranza.

Star Wars Day, la saga ci invita a sperare ancora una volta

Questo concetto è ricorrente negli Episodi del franchise e si sviluppa in tanti modi differenti. È parte di una delle prime grandi frasi che sono entrate nella memoria collettiva. Quell’iconico “Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza” pronunciato dalla Principessa Leia è uno dei momenti più memorabili di tutta la saga e non è l’unico che affronta questo tema.

In una sorta di supercut, il nuovo promo pubblicato oggi (che potete vedere qui sopra) per festeggiare lo Star Wars Day, ci riporta lungo tutte le occasioni in cui i personaggi del franchise hanno osato immaginare un mondo diverso. Un viaggio lungo tutte le pellicole che ci hanno accompagnato in questi anni, che sicuramente sarà capace di riportare grandi emozioni alla mente di tutti gli appassionati.

Non si tratta comunque dell’unica iniziativa dedicata a questa giornata. Si va da convention organizzate online al debutto di tanti contenuti nuovi su Disney+. Proprio oggi infatti è arrivato l’ultimo attesissimo episodio di Star Wars: The Clone Wars, accompagnato da Disney Gallery: The Mandalorian, docu-serie dedicata al dietro le quinte dell’apprezzato show.

Inoltre proprio oggi è arrivato sulla piattaforma Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della Skywalker Saga, finalmente disponibile in streaming nella sua completezza. Insomma, una giornata davvero eccezionale per tutti gli amanti di questa serie cinematografica.