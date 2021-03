Star Wars, Episodio VII: nel romanzo rimossi riferimenti alla relazione tra Finn e Rey

L’autore del romanzo di Star Wars: The Force Awakens afferma che “c’era l’inizio di una relazione” tra Finn (John Boyega) e Rey (Daisy Ridley) che non si è però concretizzata nella trilogia sequel di Star Wars. Inoltre un accenno a questa relazione è stata poi rimossa anche dal suo romanzo. Alan Dean Foster, autore del romanzo originale di Star Wars e di quello sequel Splinter of the Mind’s Eye, ha accettato di scrivere l’adattamento del romanzo del regista J.J. Abrams. Dopo aver tentato di piantare le basi per un’eventuale storia d’amore Finn-Rey, Foster ha rivelato di essere stato costretto a rimuovere una scena relativa alla relazione in fiore.

Le parole di Alan Dean Foster

Queste parole di Alan Dean Foster: “Ti confesserò una cosa che mi hanno fatto togliere perché è passato abbastanza tempo, non credo che importi più. Ovviamente c’è stato l’inizio di una relazione tra il personaggio di John Boyega e il personaggio di Daisy Ridley. Mi aspettavo di vederlo sviluppato ulteriormente nell’episodio VIII [Gli ultimi Jedi], ma non è successo nulla”. Insieme alla scena rimossa relativa a Finn e Rey, il romanzo ha eliminato un pezzo del dialogo di Han Solo (Harrison Ford). Questo avrebbe richiamato un famoso one-liner detto a Luke Skywalker (Mark Hamill) nell’originale Star Wars di George Lucas.

Una delle più grandi sorprese che i fan di Star Wars hanno ricevuto durante il Disney Investor Day 2020 è stata l’annuncio di un nuovo film, che uscirà nei cinema nel 2023. Questo è attualmente intitolato Star Wars: Rogue Squadron e sarà diretto da Patty Jenkins. L’annuncio di Rogue Squadron è stato uno dei tanti condivisi dal capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy. Quest’ultimo ha anche rivelato l’imminente spinoff di The Mandalorian che mostra Ahsoka e Rangers of the New Republic. Nonché i programmi TV di Star Wars Lando, Andor, The Acolyte, The Bad Batch e Obi-Wan.