Confermato il film di Star Wars di Taika Waititi

Il 4 maggio è sempre un giorno da festeggiare per i fan di Star Wars, ma Disney e Lucasfilm hanno appena svelato una notizia che rende la celebrazione ancora più emozionante. Qualche tempo fa si è parlato della possibilità che Taika Waititi dirigesse un nuovissimo film di Star Wars, da oggi possiamo però dire che non si tratta più una probabilità. Disney ha annunciato che Waititi ha firmato per dirigere un film di Star Wars che uscirà prossimamente nelle sale cinematografiche. Dunque dirigerà e scriverà il nuovissimo film che avrà la sceneggiatura di Krysty Wilson-Cairns.

Sebbene non sia così conosciuta come Waititi, Wilson-Cairns è una sceneggiatrice che è stata appena nominata per un Oscar. Tutto questo grazie al lavoro di co-sceneggiatura del film 1917 con il regista Sam Mendes. Ha inoltre co-sceneggiato il prossimo film di Edgar Wright, Last Night in Soho.

Anche se questo sarà il suo primo film di Star Wars, Taika Waititi non è estraneo all’universo di Star Wars. L’anno scorso ha diretto il finale di stagione acclamato dalla critica di Star Wars: The Mandalorian su Disney+. Ha anche mantenuto una solida relazione con la Disney negli ultimi due anni grazie a Thor, e ha intanto vinto un Oscar per Jojo Rabbit mentre è al lavoro con Thor: Love and Thunder.

Il film dovrebbe uscire non prima del 2023

Taika Waititi ha lavorato dietro il microfono e dietro la telecamera sia per Star Wars che per Marvel. Il regista ha dato la voce a Korg nel MCU, che ha fatto il suo debutto in Ragnarok e in seguito è apparso in Avengers: Endgame. Per Star Wars, Waititi ha interpretato l’assassino diventato droide diventato l’eroe IG-11 della prima stagione di The Mandalorian. Il film di Star Wars di Waititi al momento non ha una data di uscita. Probabilmente si dovranno concludere i lavori per Thor: Love and Thunder prima di entrare in produzione col nuovo progetto. Potremmo insomma attendere fino al 2023.