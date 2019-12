Star Wars Heroes: a Roma la mostra con le sculture di Rey e Kylo Ren

In occasione dell’uscita del nono capitolo della saga cinematografica di Star Wars L’ascesa di Skywalker, apre i battenti a Roma la mostra Star Wars Heroes: Gli eroi di Star Wars scolpiti nella memoria.

Per celebrare l’uscita del film-evento, i due scultori italiani Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani hanno unito arte classica e cultura pop dando letteralmente forma a due sculture in marmo di Carrara dedicate a Rey, impersonata dall’attrice Daisy Ridley, e a Kylo Ren, interpretato da Adam Driver. Un procedimento e un’arte delle più antiche per permettere ai due personaggi di diventare immortali e fare compagnia alle figure storiche.

Ecco qui alcune foto:

Le due sculture si trovano a Roma presso la Galleria Sala Blu di Via del Teatro Pace 3. Dopo l’inaugurazione del 16 dicembre, Star Wars Heroes: Gli eroi di Star Wars scolpiti nella memoria rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 29 dicembre 2019. Per chi volesse ammirare dal vivo queste due vere e proprie opere d’arte, l’ingresso alla mostra è gratuito. Un’occasione irripetibile da non perdere assolutamente!

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ora al cinema

Diretto dal regista di Star Trek e Super 8 J. J. Abrams, il film Star Wars: L’ascesa di Skywalker è nelle sale cinematografiche italiane dal 18 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Qui la nostra recensione. È il nono film della saga creata da Lucas nel 1977, nonché capitolo finale della terza trilogia composta da Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi.

Il cast comprende Mark Hamill, Richard E. Grant, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega. Ovviamente, troveremo anche Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson,, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Kelly Marie Tran, e Billy Dee Williams. Grazie al girato inedito dei film precedenti, rivedremo una volta ancora l’amatissima Carrie Fisher a riprendere il suo iconico ruolo della principessa Leia.