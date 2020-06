Star Wars: Jedi Temple, online il primo episodio

L'attore Ahmed Best fa il suo ritorno nel mondo di Star Wars come conduttore della serie

Dopo un breve ritardo della data di uscita inizialmente prevista, lo show di giochi a tema Star Wars, Star Wars: Jedi Temple Challenge, è ora disponibile per la visione online. Sebbene originariamente annunciato come serie originale Disney+, la serie può ora essere guardata gratuitamente su YouTube. Sulla scia di classici come Legends of the Hidden Temple, lo spettacolo consente ai giovani concorrenti di mostrare le loro abilità e competere per i premi.

L’attore Ahmed Best fa il suo ritorno nel mondo di Star Wars come conduttore della serie, ma non assumerà il suo ruolo di Jar-Jar Binks ma quello di Master Kelleran Beq. Sarà affiancato in questa avventura da Mary Holland di Veep. L’amatissimo doppiatore di Star Wars Sam Witwer, che di recente ha doppiato Darth Maul nell’ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars, presterà la sua voce al lato oscuro della Forza durante la Jedi Temple Challenge.

La sfida è composta da tre round

Nella serie Ahmed Best guida i giocatori attraverso tre round di prove mentre si sfidano a diventare cavalieri Jedi e brandiscono il simbolo iconico dei guardiani della pace e della giustizia, la spada laser. Nel primo round, “The Strength Trials“, viene presentato un percorso a ostacoli con pezzi di una spada laser disponibili dopo ogni porzione. In quello successivo, “The Trial of Knowledge”, i team hanno il compito di ascoltare un racconto e successivamente porre domande al riguardo. Nel round finale, l’ultima squadra rimanente deve navigare nel Tempio Jedi in una combinazione di ostacoli e sfide di memoria, in cui la voce del Lato Oscuro può offrire loro un aiuto con un enigma in cambio di un altro più difficile.