Star Wars, e adesso? 5 idee per il futuro della saga

In questi giorni l’argomento principale di discussione è ovviamente Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Il nono Episodio dell’immortale saga creata da George Lucas negli anni ’70 è infatti finalmente arrivato nelle sale. Critica e appassionati si stanno già confrontando sulla pellicola, che sembra aver diviso gli spettatori più che mai tra sostenitori e detrattori. Noi abbiamo già pubblicato il nostro punto di vista a caldo subito dopo la visione (potete leggerlo qui), per cui oggi vogliamo parlare di un altro argomento: i prossimi film di Star Wars.

ATTENZIONE: Nelle prossime righe troverete diversi SPOILER sulla conclusione di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Se ancora non avete visto il film e non volete anticipazioni sul suo finale, vi suggeriamo di interrompere qui la lettura.

Quali saranno i prossimi film di Star Wars?

Come è ovvio che sia quando si giunge alla fine di un percorso lungo come quello della trilogia sequel (o se vogliamo dell’intera Skywalker Saga) non ci sono grandi informazioni su ciò che accadrà più avanti. Tuttavia, alcuni dettagli sono emersi negli ultimi mesi, che ci possono aiutare a farci un’idea.

Innanzitutto, sappiamo che ci saranno nuovi film al cinema ambientati in questo universo. Nella schedule rilasciata da The Walt Disney Company qualche mese fa infatti sono presenti ben tre pellicole “Untitled Star Wars”, previste per dicembre 2022, 2024 e 2026. Queste date potrebbero essere soggette a variazioni (ed è probabile che accada) ma la loro presenza è un segnale del fatto che Lucasfilm vuole effettivamente proseguire con nuove avventure cinematografiche.

Attualmente inoltre sappiamo di almeno tre progetti in cantiere presso lo studio, a vari stadi di realizzazione. Si parte ad esempio dalla trilogia che avrebbe dovuto essere curata da David Benioff e D.B. Weiss, annunciata diversi mesi fa. Recentemente i due autori di Game of Thrones hanno rinunciato all’incarico, ma questo non comporta necessariamente che l’idea sia stata abbandonata.

È una trilogia anche quella in mano a Rian Johnson, che già si è occupato del controverso Episodio VIII. Sono in molti a sostenere che questo prodotto non sarà mai effettivamente realizzato, ma la versione ufficiale è che è ancora in sviluppo. Più concrete invece sembrano essere le possibilità del film (singolo) affidato al produttore Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, sebbene sia ancora nelle fasi molto iniziali.

Lanciamoci nelle ipotesi a velocità luce!

A prescindere da quali progetti siano in sviluppo e chi se ne stia occupando però, ancora non è trapelato nulla su quale potrebbe essere l’argomento delle prossime pellicole di Star Wars. Chi saranno i protagonisti? In che epoca saranno ambientate? Come si ricollegheranno al passato?

Abbiamo così voluto cimentarci noi con queste domande, per provare a immaginare quale potrebbe essere il futuro di Star Wars. Trovate qui di seguito cinque idee sulle storie che potrebbero seguire i prossimi film della saga. Vi invitiamo a farci sapere quale secondo voi potrebbe essere più interessante, ma soprattutto a scriverci le vostre idee. Dopotutto le strade che il franchise potrebbe prendere sono davvero tantissime!

Il risveglio di Finn

Tra i personaggi che hanno un finale più aperto alla fine di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, troviamo sicuramente Finn. L’ex-Stormtrooper infatti si rivela essere in qualche modo sensibile alla Forza (è proprio questo che vuole raccontare a Rey nel corso del film) e incontra altri che come lui si sono ribellati al Primo Ordine. Una nuova avventura cinematografica potrebbe partire proprio da lui e dalla sua esplorazione delle vie della Forza. Dopotutto il suo interprete John Boyega si è dichiarato piuttosto disponibile a tornare, anche se non in una serie Disney+!.

Considerato lo stretto rapporto che ha sviluppato con Jannah, questo film potrebbe vedere la partecipazione anche della ragazza. Forse potrebbe essere l’occasione per scoprire qualcosa in più del suo passato, solamente accennato in un dialogo con Lando Calrissian nel finale dell’ultimo Episodio. Forse i prossimi film di Star Wars faranno luce sul processo di arruolamento degli Stormtrooper…

La vendetta degli Jedi

Negli ultimi istanti di Star Wars: L’ascesa di Skywalker vediamo Rey recarsi su Tatooine per omaggiare i suoi maestri Luke e Leia. La ragazza seppellisce le loro spade laser nella sabbia ed estrae la propria, costruita sulla base del bastone che l’ha accompagnata lungo tutta la trilogia. Il fatto che la sua arma sia di colore giallo potrebbe essere un riferimento al suo essere la nuova custode delle tradizioni Jedi.

È possibile quindi che Rey decida in futuro di fondare una nuova scuola, sperando che vada meglio di quella creata da Luke. Dopotutto è l’ultima erede dei testi Jedi, delle conoscenze e della capacità di comunicare con i Maestri del passato e questo offrirebbe tanti spunti per future avventure nella saga. C’è da dire che Daisy Ridley non sembra particolarmente interessata a tornare per i prossimi film di Star Wars, ma non è così difficile immaginare che possa cambiare idea.

Baby Yoda colpisce ancora

Il rapporto della trilogia sequel con il pubblico è stato decisamente travagliato, con alti e bassi e tante polemiche. Viceversa, c’è un prodotto legato all’universo di Star Wars che sta conquistando le folle in maniera quasi universale: The Mandalorian. Lo show Disney+ sta infatti ottenendo un grandissimo successo in tante fasce di pubblico, anche oltre la “Baby Yoda mania” su cui ironizziamo nel titoletto qui sopra.

E allora perché non portare le avventure del Mandaloriano direttamente sul grande schermo? Apparentemente discussioni di questo tipo sono effettivamente in atto in Lucasfilm, sebbene ancora a stadi molto iniziali. Si tratta probabilmente di una probabilità assai remota, dato che difficilmente il grande pubblico sarà pronto a recuperare (almeno) due stagioni di una serie TV prima di vedere un film. Il grande successo di questo show però potrebbe aprire porte inaspettate….

Il Ritorno della Vecchia Repubblica

Ne abbiamo già parlato nella nostra lista di idee per serie TV Disney+: la Vecchia Repubblica è praticamente assente dal nuovo canone. Ci sono ovviamente alcuni riferimenti a questa epoca remota, ma è ancora ampiamente misteriosa. C’è quindi terreno fertile per sviluppare tante storie, che raccontino di questi anni così affascinanti per il franchise.

Una scelta del genere potrebbe inoltre offrire una pausa dalla famiglia Skywalker nel suo complesso, portando un po’ di freschezza nella saga, mantenendo però un’atmosfera sufficientemente simile. Inoltre, potrebbe creare un’ottima sinergia con una serie Disney+, espandendo l’universo in maniera amplissima. Alcuni rumor sostenevano che il progetto di Benioff e Weiss fosse ambientato proprio in questa epoca e chissà che quella idea non venga ripresa da nuovi autori nel futuro.

Poco tempo fa in una galassia lontana, lontana….

Da un progetto che vola nel passato più remoto, spostiamoci su uno che viaggia nel lontano futuro. Potrebbe essere infatti interessante immaginare un nuovo ciclo di avventure, ambientato decenni (o addirittura secoli) dopo la fine di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Un’epoca con un gruppo di protagonisti totalmente nuovi, che ricordino gli eventi dei diversi Episodi come delle lontane leggende.

Sarebbe un buon modo per ripartire, rilanciando la saga in un’ambientazione totalmente aperta e libera. Gli eroi del passato potrebbero essere omaggiati in tanti modi diversi, tramite statue, racconti o apparizioni da Fantasmi di Forza, senza però che debbano necessariamente svolgere un ruolo chiave nella storia, né avere legami (parentali o meno) con i nuovi eroi. I prossimi film di Star Wars potrebbero quindi essere proprio questi.