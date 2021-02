Il regista ha dichiarato in una recente intervista di non aver rinunciato al progetto

Durante l’Investor Day della Walt Disney Company, lo scorso dicembre, si era discusso anche del futuro di Star Wars, con la conferma di alcuni progetti in fase di realizzazione. Tuttavia, non era stato rilasciato nessun commento riguardo alla trilogia che Rian Johnson avrebbe dovuto realizzare. I fan avevano così ipotizzato che l’idea fosse stata messa da parte, ma Johnson ha recentemente confermato che non è così.

La trilogia Star Wars di Rian Johnson si farà

La giornalista Sariah Wilson ha recentemente intervistato il regista. Non si sa ancora molto sul loro colloquio, se non quello che la Wilson ha pubblicato sul proprio profilo Twitter in una breve dichiarazione.

“Posto subito la notizia, perché vedo che mi stanno arrivando tantissime richieste: sì, la trilogia di Rian Johnson resta valida. Non ci sono date o tempistiche perché si sta dedicando anche ad altri progetti, ma succederà. QUESTO È TUTTO QUELLO CHE SO.”

Questo commento della giornalista resta comunque decontestualizzato, quindi non è chiaro se si tratti di una dichiarazione ufficiale. Johnson potrebbe aver semplicemente cercato di prendere tempo, senza confermare nessun eventuale cambiamento nei programmi della Lucasfilm. Quel che è certo è che Rian Johnson si sta dedicando anche ad altro, e può darsi che ci siano progetti a cui vuole dare la precedenza.

La Lucasfilm aveva confermato che Johnson avrebbe lavorato a una trilogia di film con il rilascio di Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017). Nel giro di un anno dall’annuncio non era stato fornito neanche un aggiornamento, ma era comunque stato negata la notizia di un annullamento.

Altri progetti Lucasfilm

Sembra quindi che la trilogia di Johnson non sia destinata a uscire presto. La Lucasfilm ha comunque altri progetti in cantiere.

Il 22 dicembre 2023 è infatti già prevista l’uscita del film Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins. Tra il 2025 e il 2027 è probabile che escano altri due film, diretti rispettivamente da Taika Waititi e Kevin Feige.