Star Wars: The Clone Wars, Dave Filoni chiede ancora consigli a George Lucas

Disney+ ha pubblicato il primo episodio della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, serie che sbarcherà a breve in Italia insieme al servizio streaming. Il creatore Dave Filoni, intervistato da IndieWire sui nuovi episodi dello show, ha parlato del suo rapporto con George Lucas. Queste le sue parole: “Siamo ancora in contatto e quando rimango bloccato cerco le idee di George, perché lui è nel canone”. Per poi aggiungere: “Lo ha creato e lo rispetto. Uno dei miei lavori e scopi è quello di mantenere intatte le premesse di George il più possibile”. Il target è chiaro: “È per bambini ma la bellezza sta nel fatto che tutti possono guardarlo e divertirsi se lo show viene realizzato al meglio”.

Dave Filoni promette un finale all’altezza

Il regista Dave Filoni ha inoltre sottolineato che ci sarà un gran finale: “Se siete cresciuti apprezzando questa parte della saga, per voi la stagione 7 sarà un’adeguata conclusione”. I fan non rimarranno delusi: “È stato bello poterla concludere in questo modo, lavorare a questa serie è ancora incredibilmente divertente anche dopo 15 anni”. Ricordiamo che Star Wars: The Clone Wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica. Creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation in collaborazione con la casa di produzione CGCG Inc.

In Italia è andata in onda sul canale a pagamento Cartoon Network a partire dal 13 febbraio 2009. Ambientata nell’universo fantascientifico di Guerre stellari durante le guerre dei cloni. La serie si colloca cronologicamente tra i film prequel L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Ricoprendo un periodo di tre anni, ed è stata preceduta da un film omonimo, uscito nei cinema americani il 15 agosto 2008, e in Italia il 19 settembre dello stesso anno. Nel 2017 il valore totale di Guerre stellari è stato stimato in 43 miliardi di dollari, rendendolo il secondo franchise più redditizio dopo Pokemon.