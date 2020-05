Lucasfilm ha deciso di rinviare l’uscita di Star Wars: The High Republic. Ad inizio settimana la società ha confermato le nuove date di rilascio del 2021 per i progetti dell’Alta Repubblica. Lucasfilm afferma che il cambio di programma è dovuto alla pandemia di coronavirus in corso. Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi, un romanzo per adulti di Charles Soule, uscirà il 5 gennaio 2021. Stessa data scelta per Star Wars: The High Republic: A Test of Courage. Il romanzo per adulti Star Wars: The High Republic: Into the Dark di Claudia Gray debutterà il 2 febbraio 2021. Il progetto include anche fumetti di Marvel Comics e IDW Publishing. Gli editori annunceranno nuove date di uscita per quest’ultimi in un secondo momento.

Michael Siglain spiega la scelta

“Dati questi tempi senza precedenti, abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Star Wars: L’Alta Repubblica a gennaio 2021 per garantire che il lancio sia epico come merita di essere”, ha scritto il direttore creativo di Lucasfilm Publishing Michael Siglain una lettera pubblicata su StarWars.com. “Ora so che aspettare non è facile. E so che i fan sono stati entusiasti da quando è stato annunciato per la prima volta. Sono proprio lì con te”. Per poi concludere: “Aspetto anche di raccontare questa storia da anni. E mentre io non posso ancora dire molto a riguardo, posso dirti che i nostri architetti della storia – Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott e Charles Soule – continuano a lavorare su questa nuova era di storie”.

Star Wars: The High Republic è un’iniziativa editoriale che racconta storie ambientate al culmine della Repubblica Galattica e dell’Ordine Jedi, circa 200 anni prima di Star Wars: The Phantom Menace. Dal momento che queste storie non si svolgono durante gli eventi di film o serie di Star Wars rilasciati o pianificati, i creatori hanno la libertà di creare una nuova storia di Star Wars interconnessa da zero, con eroi e criminali nuovi di zecca, pianeti, e nuove sfide.