Come tanti altri eventi di quest’anno, anche la Starcon 2020 quest’anno non potrà tenersi. La manifestazione che ogni anno accoglie ospiti importanti dal mondo del fantasy e soprattutto della fantascienza, ma soprattutto un grande numero di appassionati del genere però ha scelto una strada alternativa. E così l’evento cambia nome, diventa StarCon Voi e si sposta online, per regalare comunque un’esperienza speciale ai fan.

Starcon 2020 diventa StarCon Voi e si sposta online

In origine l’evento avrebbe dovuto avere luogo proprio questo week-end. Non essendo tuttavia possibile a causa delle restrizioni per contenere il contagio da COVID-19, il comitato organizzatore ha optato per una strada diversa. Una Starcon tutta online, per riunire il fandom in diversi appuntamenti speciali anche in questo periodo storico così complesso.

Tutto prenderà il via questa sera con una speciale live Divanetti e una ‘bombolonata’ notturna. Da domani pomeriggio poi partirà il calendario di dirette con ospiti di grande livello. Si va da Ross Mullan, attore che ha preso parte a Doctor Who e Game of Thrones, a Chase Masterson, nota per la sua partecipazione a Star Trek: Deep Space Nine. E poi ancora Carlo Recagno, Paolo Attivissimo, Giulia Santilli, l’ex-Syrio Forel Miltos Yerolemou e tantissimi altri volti noti dal mondo della fantascienza che prenderanno parte alle dirette per interagire con gli appassionati o manderanno un proprio contributo video.

Di seguito la dichiarazione degli organizzatori dell’evento per annunciare la nuova versione della manifestazione:

“Il comitato organizzatore, consapevole della tristezza generata dalla cancellazione della Starcon 2020 propone un evento online completamente gratuito, per sentirsi comunque insieme, nei giorni che dovevano essere della Starcon 2020. Con ospiti, conferenze live, video, sfilata dei costumi, divanetti e bomboloni virtuali! Vi presentiamo StarCon Voi“.

Per maggiori informazioni sulla Starcon 2020 e su come seguirla, vi invitiamo ad andare a visitare l’evento ufficiale su Facebook con tutti i dettagli.