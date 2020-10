Static Shock: in arrivo il film prodotto da Michael B. Jordan

La star di Black Panther Michael B. Jordan è pronta a portare il personaggio di Milestone Comics Static Shock sul grande schermo. Jordan produrrà il film attraverso la sua società di produzione Outlier Society con sede alla Warner Bros. Secondo THR, lo studio e Jordan starebbe pianificando molto più di un semplice film sul personaggio. Infatti il rapporto osserva che il film può essere una grande “opportunità non solo per la costruzione del mondo”. Ma viene osservato inoltre che se “Se il primo film dovesse ottenere un successo, potrebbe nascere un franchise multipiattaforma”.

Le parole di Michael B. Jordan

Lo stesso Michael B. Jordan ha apparentemente alluso a questo nella sua dichiarazione al telegiornale, scrivendo: “Sono orgoglioso di far parte della costruzione di un nuovo universo incentrato sui supereroi neri; la nostra comunità se lo merita”. Per poi aggiungere: “Outlier Society si impegna a dare vita a diversi contenuti di fumetti su tutte le piattaforme e siamo entusiasti di collaborare con Reggie e Warner Bros in questo primo passo”. Anche se il film in uscita apparentemente si concentrerà solo su Static/Virgil Hawkins, viene presentato con un intero universo di personaggi che potrebbero fare il salto sul grande schermo. Static fa parte del marchio di personaggi Milestone, sviluppato dai creativi neri Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle.

Il loro marchio editoriale comprendeva molti altri personaggi eroici tra cui Hardware, Icon, Xombi e Kobalt, oltre a squadre come Blood Syndicate e Shadow Cabinet, che potrebbero facilmente fare il salto sul grande schermo se Static Shock fosse un successo. Static Shock (aka Virgil Hawkins) è stato creato da Milestone Media e DC Comics nei primi anni ’90. Si tratta di un ragazzo che diventa un supereroe grazie ai suoi poteri elettromagnetici. Il personaggio è stato protagonista di una serie animata trasmessa in italia da Cartoon Network tra giugno e 2001 e febbraio 2006.