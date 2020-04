Stellan Skarsgard sarà nella serie di Cassian Andor

Secondo il portale Variety, Stellan Skarsgard sta concludendo le trattative per unirsi al cast della serie Cassian Andor che debutterà su Disney+. Come lui anche Kyle Soller sembra stia concludendo le trattative con la produzione del progetto, che farà parte dell’universo di Star Wars.

Nel caso di fumata bianca Skarsgard, così come Kyle Soller, affiancherà Diego Luna, pronto a rivestire i panni della spia della Ribellione. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Variety ad inizio anno, si è detto felice del ritorno del suo personaggio. “Non sono autorizzato a parlarne, e ciò è un bene perché non ho ancora iniziato a lavorarci”, ha ammesso. Per poi aggiungere: “Sono solo felice, sono felice di far parte di quell’universo, perché sono cresciuto guardando quei film e avere la possibilità di esplorare il ruolo in dieci o più ore, sarà una gran cosa”.

Diego Luna vestirà i panni di Cassian Andor

Stellan Skarsgard ha interpretato in particolare il dottor Erik Selvig in Thor, The Avengers, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron. Tra i suoi ruoli di maggior rilievo inoltre c’è Lewis Tappan in Amistad (1996), il professor Gerald Lambeu in Will Hunting – Genio ribelle (1997), Cerdic in King Arthur 2004), Sputafuoco Bill Turner nella saga di Pirati dei Caraibi. Di recente lo ricordiamo come Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e capo dell’Ufficio per il Combustibile e l’Energia nella miniserie firmata HBO e Sky Chernobyl (2019).

Ricordiamo che il capitano Cassian Jeron Andor è un personaggio immaginario del franchise di Star Wars interpretato dall’attore messicano Diego Luna nel film Rogue One del 2016. È un pilota, ufficiale dell’intelligence per la Ribelle Alleanza e leader di Rogue One, un’unità ribelle che tenta di rubare i piani alla Morte Nera , un’arma abbastanza potente da distruggere un pianeta. Cassian appare nel romanzo cinematografico di Rogue One di Alexander Freed. Appare anche in Star Wars: Secrets of the Empire, un’esperienza di realtà virtuale prodotta da ILMxLAB e The VOID per Disneyland Resort e Walt Disney World.