Le stelle di Seinfeld ricordano Jerry Stiller

Il mondo di Hollywood ha utilizzato i social media per rendere omaggio a Jerry Stiller, attore scomparso per cause naturali all’età di 92 anni. Suo figlio, l’attore Ben Stiller, lo ha definito “un grande papà e nonno, il marito che è stato accanto ad Anne per circa 62 anni” aggiungendo, “Ci mancherà molto.” Jerry Seinfeld ha condiviso un tributo, pubblicando una sua foto in “The Last Two People in the World”, un album della commedia del 1967 di Stiller e sua moglie Anne Meara. Julia Louis-Dreyfus ha postato una clip di “Seinfeld” e ha poi scritto “La verità è che questo è successo tutto il tempo con Jerry Stiller. Era così divertente e così caro. Lo adoravamo. RIP Jerry Stiller”.

Jerry Stiller ricordato da tantissime celebrità

Seth Rogen, Ricky Gervais, Jon Cryer e Ben Schwartz sono stati tra le celebrità che hanno postato le condoglianze in risposta al post di Ben Stiller su Twitter. “Mi dispiace tanto. Mi ha fatto ridere e anche pianto in molte occasioni”, ha scritto Rogen su Twitter. Gervais invece: “Mi dispiace tanto per la tua perdita, Ben”, mentre Cryer ha scritto: “Mi dispiace tanto non sentirlo. Era così amato”. Jason Alexander, che ha recitato al fianco di Stiller in “Seinfeld” nei panni del duo padre-figlio George e Frank Costanza, ha pianto la perdita del padre in TV.

Questo invece il tributo di Carol Leifer: “Mi sono svegliata per sapere che il grande Jerry Stiller non c’era più. Che gioia lavorare con quest’uomo, scrivendo tutte quelle stagioni su Seinfeld. Ha reso tutto più divertente!” Per poi aggiungere: “Eccoci sul set con Estelle Harris che gira The Rye. Un principe, riposa in pace, dolce Jerry”. Wayne Knight, che ha interpretato Newman in Seinfeld, ha definito Stiller “un gigante”. “Ricordo di aver visto Stiller & Meara da bambino su Ed Sullivan, amarli. Quindi lavorare con Jerry, un comico gentile e brillante che non aveva idea di quanto fosse grande. Che onore!”